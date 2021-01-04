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【蔚來股價】中金︰Model Y減價對蔚來影響有限　上調目標價至60美元

股市 23:06 2021/01/04

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中金續看好蔚來，上調其目標價至60美元。

新能源車股近期繼續熱炒，Tesla（美︰TSLA）近日下調了SUV型車款Model Y在中國的售價，外界關注該舉動對中國電動車市場的影響。惟中金發表研究報告稱，Model Y減價對於蔚來（美︰NIO）影響有限，維持其跑贏行業評級，上調目標價15%至60美元。

蔚來汽車股價升8.3%，52.77美元。中金在報告中指出，蔚來去年第四季度銷量達17353輛，按年增加111%；公司則將舉辦NIO Day 2020，計劃在活動中發布全新轎車車型與智能駕駛平台NT2.0。

國產Tesla Model Y大幅減價15萬人幣，詳見【下一頁】

中金認為，蔚來在手訂單充足，11月交付增速放緩主要因產能爬坡較慢。公司預計2021年1月份將實現全供應鏈產能為每月7500部；從12月數據看，產能如期釋放。

蔚來推官方二手車業務

另外，蔚來早前發布官方二手車業務NIO Certified，宣布將通過自營方式營運官方二手車為用户提供服務。

在二手車收購環節，蔚來將為用户提供「一口價」和評估報價服務。在銷售環節，蔚來設定了嚴格的品控標準和官方二手車車況信息的透明可追溯。蔚來官方二手車擁有1年或3萬公里原廠延保、免費7kW家用充電樁、終身免費道路救援、終身免費車聯網，並同享BaaS電池租用服務。

蔚來NIO Day活動即將展開，料將發布新車款【下一頁】

報告認為，蔚來二手車業務會幫助公司將直銷和服務體系做到閉環，解決擁車周期裏的賣車和置換環節，同時幫助提高用户黏性和復購率。

在新能源車滲透率快速提升的當下，Model Y調價對於蔚來影響有限，新能源車企將攜手並進。基於分部估值法，中金上調蔚來在公司硬件（車輛銷售）和軟件（智能駕駛）部分的市值，上調目標價15%至60美元。

相關文章︰【Tesla】比亞迪、贛鋒鋰業飈約一成創新高　國產Model Y大減價

小鵬汽車何小鵬回應Tesla Model Y大減價：降價僅是營銷方式　肯定是「雙刃劍」

編輯︰侯景成

汽車股 電動車 蔚來（美：NIO） 新能源 Tesla

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