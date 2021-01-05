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【開市9點半】新股認購外圍震盪下仍熾熱　醫渡科技最旺場超購近400倍

股市 07:00 2021/01/05

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（1）外圍市況急劇震盪，但新股熾熱氣氛似乎正延續到新一年，以醫渡科技  （新上市編號：02158） 最受歡迎，截至1月3日，醫渡科技已錄得逾1600億元孖展，超額認購393倍。醫渡科技入場費2657元，預計1月15日掛牌。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1617億超購393倍　吳奇隆稻草熊孖展171億（不斷更新）

（2）焦點新股今年或陸續有來，滴滴出行據報今年內來港上市，目標估值介乎600億至800億美元（約4680億至6240億港元）。

【新股IPO】滴滴出行傳今年來港上市　目標估值高達6240億元

（3）如果投資者害怕新股波動性太高，定期存款亦可能有選擇。富融銀行（Fusion Bank）開業兩周開戶人數已突破1萬，而該行早前亦已推出優惠吸客，推廣期內首筆3個月港元定期存款可享5厘高息優惠，名額4萬個。

【虛擬銀行】富融銀行開業兩周1萬人開戶　推5厘港元定存、3個月利息475元

（4）中資行搶推綠色炸彈的跨年戰，交銀香港新推名為「DreamCash」稅務貸款計劃，標榜以簡易申請及低息度稅季，最低息為1.85厘，但需特選客戶才享最低息。

【2020稅貸戰】11行稅貸息低於兩厘 邊間金融機構最低息？

（5）龍頭大行搶人民幣定期存款，滙豐（HSBC）新年第一擊，昨推出人幣定存息，合資格的指定理財戶，以指定貨幣的兌換新資金，最高息率達10厘，存期短至7天。

【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息

（6）多間公司一踏進2021年便趁機套現，焦點股藥明生物  （02269） 股東WuXi Biologics Holdings據報以折讓6%至7.9%的價錢，配售8200萬股。

【股東減持】藥明生物股價破頂 大股東趁機套現最多79億

（7）外電報道，富士康正討論透過上市公司鴻海精密（台：2317）向拜騰投資約2億美元（約15.5億港元），目標在2022年的首季度量產拜騰的M-Byte車型。

【電動車】富士康擬斥資15億入股拜騰汽車 目標明年首季量產

（8）港交所 （00388） 近年修訂ETF、槓桿反向產品等交易所買賣產品（ETP）架構，港交所公布，去年香港市場增加26家新ETP，包括首次推出A股槓桿反向產品、深港交易所互掛產品，全年ETP日均成交約64億元，按年增加30%。

香港ETF去年成交額增3成　7成ETF價差收窄至少10%

（9）財經事務及庫務局局長許正宇重申，政府將以「三部曲」鞏固香港的私募基金樞紐優勢，第一步是去年8月容許私募基金在港以有限責任合夥成立。而緊接新制度推出後，數月間已有67個有限合夥基金成立。

【私募基金】港府力引私募基金落戶 財庫局提3條件附帶權益可免稅

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

記者：莫亦熙

欄名 : 開市9點半

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