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【航空告急】疫情抵銷過去20年客運增長　今年航空業7大趨勢是甚麼？

股市 23:03 2021/01/04

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報告稱，過去20年全球航空客運量增長，在2020年全部消失。

疫情對全球航空業造成衝擊，全球航空數據公司Cirium發報告指，為疫情而採取的旅行限制對全球航空也造成巨大打擊，疫情及其影響抵消了全球客運量在過去20多年的增長，2020年客運量按年跌67%，倒退至1999年的水平。

根據該機構數據，與2019年對比，2020年航空公司削減近5成的航班，從2019年的3320萬架次，降至2020年的1680萬架次。2020年的所有執飛航班中，國際航班僅有380萬架次 ，且77%為國內航班；全球商業機隊仍有30%停飛。Cirium表示，有40多家航空公司完全停擺或暫停營運，專家預計2021年將會有更多航空公司倒閉。

港航裁員遣散費被壓低？【下一頁】

該機構指出，亞太地區和北美地區有緩慢復甦的跡象，尤其是中國和美國，其多個機場上榜全球最繁忙機場榜單。有趣的是，北京、上海、紐約均未上榜，分析師稱主要受國際客運量影響，上榜的機場均主要以國內航線為主。預計，至2024年或2025年，旅客對航空旅行需求將會反彈，而國內和休閒客運量將會持續復甦。

Cirium揭示2021年航空業7大主要趨勢：

1.航空公司合併，尤其是在亞太區，更多的國內競爭對手將合併或被收購。

2.新一代飛機，如A320neo和復飛的737 Max將降低運營成本。

3.過剩飛機將退役，預計波音747和空客A380將被用於支持密集型休閒市場不斷增長的需求。

4.行業預測需求的方式會改變，在線搜索和情緒將成為計算需求的主要指標。

5.航空公司需要部署更動態的調度能力，以適應增加的航班調度波動性，因為預訂時間從6至12個月縮短到6至8周。

6.人工智能技術的實施將加速旅客體驗的自動化，實時主動訊息將變得更加關鍵。

7.飛機租賃將超過50%，成為飛機融資的主要方式。

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編輯：陳華

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