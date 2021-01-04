【零售寒冬】11月零售跌幅收窄至4%　銷貨值是去年2月後新高　今年有望重現增長？

今日政府公布11月份的本地零售數據，月內的銷貨價值更升至2020年2月以來的高位，跌幅進一步由10月的跌8.8%收窄。分析師認為今年市道有望出現反彈，甚至出現雙位數正增長。

【零售寒冬】零售協會：近6成會員擬首季關部份店 新年檔期感悲觀

恆生銀行首席經濟師薛俊昇認為，整體市況優於預期有兩個主因：（1）低基數、（2）消費意欲逐漸復甦。

薛續指，即使月內爆發第四波疫情，但市民的恐慌情緒不如年初般強烈。特別是耐用品的銷售額上漲，反映消費意欲正在改善。

疫苗能否支撐市道復甦？

兩項因素將會繼續支持今年的零售數據表現，加上疫苗的利好消息，他相信今年內市道或出現反彈。零售數據跌幅將繼續收窄，甚至出現高單位數至雙位數的正增長。不過，薛亦坦言要回復至高峰水平需要一段時間，復甦速度亦不會快，需要逐漸培養消費信心。

不過，香港零售管理協會主席謝邱安儀卻認為，疫苗仍然存在不明朗因素，例如其效用、願意接種的人數、多長時間才可達到群體免疫等。她坦言現時仍是「很大的問號」，認為注射疫苗後，是否能助市道復甦仍是言之尚早。

【電影業寒冬】電影業受重挫 去年全年總收入大跌逾7成 業界生存愈來愈難

【零售寒冬】疫情陰霾籠罩一年 時裝品牌 Moiselle生意挫半 斥資逾百萬轉型拓網店

記者：葉泳珊

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用