【每日焦點】Galaxy SmartTag或於1月14日亮相　傳歐版Galaxy S21續航將大幅提升

▲ 2021年首個Galaxy Unpacked網上發佈活動，將在下周四晚上11時正舉行；外界預計，Galaxy S21系列手機將會在屆時發表，而追蹤配件Galaxy SmartTag亦有望同場現身。

三星（Samsung）今（4日）剛剛宣佈，2021年首個Galaxy Unpacked網上發佈活動，將會在香港時間2021年1月14日（星期四）晚上11時正舉行。外界預計，Galaxy S21、Galaxy S21+和Galaxy S21 Ultra將會在屆時發表，而真無線耳機Galaxy Buds Pro 和追蹤配件Galaxy SmartTag亦有望同場現身。

最近有報道指，Samsung藍牙追蹤器裝置已獲台灣國家通訊傳播委員會（NCC）通過認證，據認證文件顯示，其檢驗產品的版本為黑色，以及採用圓角方形設計。據悉，台灣三星公司於去年申請檢驗藍牙追蹤器，型號為EI-T5300，並已在2020年12月9日完成認證。

三星「Galaxy SmartTag」藍牙追蹤器通過NCC驗證 或與Galaxy S21一同發布

至於日前多次曝光的Galaxy S21系列手機，有外國爆料者就在其Twitter上透露，根據Samsung一貫做法，相信歐版Galaxy S21系列將會採用Exynos 2100處理器，而包括香港、中國、美國在內的市場則會使用Snapdragon 888處理器。兩個版本都會為新機帶來續航提升，前者將會較上一代的電池續航力有 25%至35%的提升，而後者亦會有約15%的提升。

傳歐版Galaxy S21採用Exynos 2100 續航力大幅提升

責任編輯：施雯雯