  • 18°C
香港時間 : 2021104日 (一) 22:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【每日焦點】Galaxy SmartTag或於1月14日亮相　傳歐版Galaxy S21續航將大幅提升

科技 20:50 2021/01/04

分享：

2021年首個Galaxy Unpacked網上發佈活動，將在下周四晚上11時正舉行；外界預計，Galaxy S21系列手機將會在屆時發表，而追蹤配件Galaxy SmartTag亦有望同場現身。

三星（Samsung）今（4日）剛剛宣佈，2021年首個Galaxy Unpacked網上發佈活動，將會在香港時間2021年1月14日（星期四）晚上11時正舉行。外界預計，Galaxy S21、Galaxy S21+和Galaxy S21 Ultra將會在屆時發表，而真無線耳機Galaxy Buds Pro 和追蹤配件Galaxy SmartTag亦有望同場現身。

最近有報道指，Samsung藍牙追蹤器裝置已獲台灣國家通訊傳播委員會（NCC）通過認證，據認證文件顯示，其檢驗產品的版本為黑色，以及採用圓角方形設計。據悉，台灣三星公司於去年申請檢驗藍牙追蹤器，型號為EI-T5300，並已在2020年12月9日完成認證。

三星「Galaxy SmartTag」藍牙追蹤器通過NCC驗證　或與Galaxy S21一同發布

至於日前多次曝光的Galaxy S21系列手機，有外國爆料者就在其Twitter上透露，根據Samsung一貫做法，相信歐版Galaxy S21系列將會採用Exynos 2100處理器，而包括香港、中國、美國在內的市場則會使用Snapdragon 888處理器。兩個版本都會為新機帶來續航提升，前者將會較上一代的電池續航力有 25%至35%的提升，而後者亦會有約15%的提升。

傳歐版Galaxy S21採用Exynos 2100　續航力大幅提升

責任編輯：施雯雯

相關文章

蘋果Macbook軟件程式被指命名不當　險遭官方下架
今日
蘋果Macbook軟件程式被指命名不當　險遭官方下架
三星One UI 3.0系統無故出錯　無法顯示電池用量
今日
三星One UI 3.0系統無故出錯　無法顯示電池用量
【時代終結】Adobe Flash停止支援　官方建議用戶盡快移除
今日
【時代終結】Adobe Flash停止支援　官方建議用戶盡快移除
傳歐版Galaxy S21採用Exynos 2100　續航力大幅提升
今日
傳歐版Galaxy S21採用Exynos 2100　續航力大幅提升
三星「Galaxy SmartTag」藍牙追蹤器通過NCC驗證　或與Galaxy S21一同發布
今日
三星「Galaxy SmartTag」藍牙追蹤器通過NCC驗證　或與Galaxy S21一同發布
藍牙 耳機 Samsung Twitter Galaxy S 處理器

下一篇文章

【TikTok捱告】涉違反個人資料保障法　Tiktok遭12歲女童控告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【仿傚蘋果】參照蘋果iPhone做法　Galaxy S21系列不支援插卡擴充
【仿傚蘋果】參照蘋果iPhone做法　Galaxy S21系列不支援插卡擴充
【機器學習】科學家透過AI發現月球隕石坑　節省曠日廢時過程
【機器學習】科學家透過AI發現月球隕石坑　節省曠日廢時過程
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
傳三星新款旗艦Galaxy S21定價較上一代便宜　普通版約售7,100元
傳三星新款旗艦Galaxy S21定價較上一代便宜　普通版約售7,100元
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
傳華為與騰訊雙方不和　突然宣布全面下架騰訊遊戲
傳華為與騰訊雙方不和　突然宣布全面下架騰訊遊戲