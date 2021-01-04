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【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮

商業 19:58 2021/01/04

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酒吧、美容院、健身中心等行業的代表均坦言，停業期間損失慘重，若相關措施再延長，勢掀起結業潮。（資料圖片）

本港疫情持續嚴峻，政府宣布將現時的社交距離措施延長兩周至1月20日，包括酒吧、美容院、健身中心等處所繼續停業，農曆新年前放寬防疫措施的可能性不高。多個行業的代表均坦言，停業期間損失慘重，若相關措施再延長，勢掀起結業潮。

【限聚令延長】現行防疫措施延長至本月20日　黃家和料1月餐飲業生意跌逾4成

【零售寒冬】零售協會：近6成會員擬首季關部份店　新年檔期感悲觀

香港酒吧業協會副主席錢雋永指，12月聖誕旺季最高峰可達30億元生意，1月業界整體生意亦有逾10億元，但現時生意歸零，對政府的抗疫能力失望，業界停業的犧牲亦無價值。他期望，政府積極處理疫情，農曆新年能復業才有一線希望，「若農曆新年都未能重開，不排除有結業潮。」

香港美容業總會創會主席葉世雄透露，聖誕節至農曆新年的生意，佔全年生意的三分之一，因客人一般於節日前的購買意慾較強。若再延長停業至農曆新年，他相信，中小企美容院無可避免出現結業潮，「現時每間都在計算可以捱多久。」他又期望，政府可呼籲業主，於企業結業後，不要再追交租金的尾數。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩表示，會員通常於年底或年初續簽會籍，並於長假期健身，現時停業無生意之餘，更要繼續交租，損失慘重。他亦留意到，上一輪停業已導致不少小型健身室結業，今次開始有中型健身室縮減規模或結業。

【電影業寒冬】電影業受重挫　去年全年總收入大跌逾7成 業界生存愈來愈難

記者：朱悅瀅

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