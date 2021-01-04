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【新冠疫情】英國連續六日新增5萬宗確診 約翰遜：將毫無疑問地實施更嚴厲封鎖

環球政經 22:41 2021/01/04

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英國在周日（3日）新增5.4萬宗新冠肺炎確診個案，確診數字連續六天破5萬人，同日有454人死亡，令總死亡數字達到7.5萬人。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，政府會實施更嚴謹的防疫措施以防止病毒傳播。他預計接下來將會是十分艱難的幾周，指出現時已有四分三的英格蘭居民面臨最嚴厲的第四級管制（Tier 4 lockdown），但他暫時未有提出新的防疫措施何時生效。

【新冠疫情】2020年最後一日英國疫情再惡化　單日再增逾5.5萬宗確診 【下一頁

被問到何時會實施新的防疫措施，約翰遜說政府仍在審視第四級管制對社會帶來的影響。「但當你看到這些疫情數字，政府將毫無疑問地實施更嚴厲的封鎖，我們將盡快公佈。」他同時呼籲民眾對自東南英格蘭發現的變種病毒加倍提防，皆因該變種病毒會以更快的速度傳播。

在野工黨要求政府立即在整個英格蘭地區實施第四級管制，黨魁施紀賢（Keir Starmer）認為無法避免的情況下，學校應先關閉。目前有6個教職員工會及大量家長要求關閉學校，並表示聖誕節後重開學校的情況混亂。針對關閉學校一事，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）指關閉學校是最後的手段，因為這將帶來嚴重後果。

【新冠疫苗】英國批准牛津／阿斯利康疫苗 已訂一億劑最快下周推出 【下一頁

他在英國廣播公司（BBC）受訪時表示舊的管制措施已不合時宜，指它們再不能夠控制病毒的傳播，同時亦警告國家的醫療體系在如今的嚴重情況下將瀕臨崩潰。

英國今天起為民眾接種牛津及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗，是繼輝瑞（Pfizer）／BioNTech後第二款供民眾接種的疫苗。

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撰文 : 張健兒

疫情 約翰遜 英國 英格蘭 英國廣播公司 疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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