  • 18°C
香港時間 : 2021104日 (一) 20:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售寒冬】零售協會：近6成會員擬首季關部份店　新年檔期感悲觀

商業 19:58 2021/01/04

分享：

步入2021年，傳統消費旺季依然被疫情籠罩。零售業界對新年檔期偏向悲觀，香港零售管理協會主席謝邱安儀透露，有接近6成受訪會員將會於今年首季結業。

【零售寒冬】11月香港零售跌4%　勝市場預期

今日政府公布11月份的本地零售數據，雖然情況略有改善，跌幅較10月份收窄，但謝邱安儀透露，傳統消費旺季未能刺激銷情，謝透露今年第一季的結業潮將會加劇。根據零售協會的最新調查，有58%受訪會員將會在首季租約期滿後關店，受影響的店舖佔比由低單位數至2成。

她又稱，12月初限聚令收緊，零售業生意受嚴重影響。聖誕檔期期間，珠寶首飾、健康食品、化妝品錄4成至6成跌幅；百貨、服裝亦有2成至4成跌幅。展望今年1月至2月的新年檔期，她相信情況將會與12月份相若。

值得留意的是，疫情期間表現跑出的超級市場，對新年檔期亦感到悲觀，料生意額按年挫2成至4成。謝邱安儀解釋，今年農曆新年受疫情影響，估計拜年、家庭聚會減少，將會拖累送禮消費。

【零售寒冬】疫情陰霾籠罩一年　時裝品牌 Moiselle生意挫半　斥資逾百萬轉型拓網店

【宅經濟】200名售貨員做KOL　卓悅聘請內地網紅培訓員工直播

記者：葉泳珊

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【零售寒冬】疫情陰霾籠罩一年　時裝品牌 Moiselle生意挫半　斥資逾百萬轉型拓網店
今日
【零售寒冬】疫情陰霾籠罩一年　時裝品牌 Moiselle生意挫半　斥資逾百萬轉型拓網店
【零售寒冬】11月香港零售跌4%　勝市場預期
今日
【零售寒冬】11月香港零售跌4%　勝市場預期
【限聚令延長】現行防疫措施延長至本月20日　黃家和料1月餐飲業生意跌逾4成
今日
【限聚令延長】現行防疫措施延長至本月20日　黃家和料1月餐飲業生意跌逾4成
【電影業寒冬】電影業受重挫　去年全年總收入大跌逾7成　業界生存愈來愈難
今日
【電影業寒冬】電影業受重挫　去年全年總收入大跌逾7成　業界生存愈來愈難
食品 化妝 疫情 珠寶 零售 限聚令 香港 農曆新年 香港零售管理協會

上一篇文章

【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮

下一篇文章

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【線上夾公仔】線上夾公仔遊戲只是騙局？　從業員爆料承認造假
【線上夾公仔】線上夾公仔遊戲只是騙局？　從業員爆料承認造假
【Netflix劇集】宅在家看劇集　港人愛看驚悚片《今際之國的闖關者》、《Sweet Home》？
【Netflix劇集】宅在家看劇集　港人愛看驚悚片《今際之國的闖關者》、《Sweet Home》？
【防疫抗疫基金】限聚令收緊發放第四輪防疫抗疫基金　註冊體育教練再獲7,500元補助（附申請表格連結）
【防疫抗疫基金】限聚令收緊發放第四輪防疫抗疫基金　註冊體育教練再獲7,500元補助（附申請表格連結）
【一田福袋】一田新春福袋祭　近70款福袋低至15折
【一田福袋】一田新春福袋祭　近70款福袋低至15折
【美容業寒冬】美容業：新年是「存活生死線」　促允許立即復工
【美容業寒冬】美容業：新年是「存活生死線」　促允許立即復工
【Tesla電動車】Tesla去年銷售接近50萬輛汽車　按年增36％創紀錄
【Tesla電動車】Tesla去年銷售接近50萬輛汽車　按年增36％創紀錄