【零售寒冬】零售協會：近6成會員擬首季關部份店　新年檔期感悲觀

步入2021年，傳統消費旺季依然被疫情籠罩。零售業界對新年檔期偏向悲觀，香港零售管理協會主席謝邱安儀透露，有接近6成受訪會員將會於今年首季結業。

【零售寒冬】11月香港零售跌4% 勝市場預期

今日政府公布11月份的本地零售數據，雖然情況略有改善，跌幅較10月份收窄，但謝邱安儀透露，傳統消費旺季未能刺激銷情，謝透露今年第一季的結業潮將會加劇。根據零售協會的最新調查，有58%受訪會員將會在首季租約期滿後關店，受影響的店舖佔比由低單位數至2成。

她又稱，12月初限聚令收緊，零售業生意受嚴重影響。聖誕檔期期間，珠寶首飾、健康食品、化妝品錄4成至6成跌幅；百貨、服裝亦有2成至4成跌幅。展望今年1月至2月的新年檔期，她相信情況將會與12月份相若。

值得留意的是，疫情期間表現跑出的超級市場，對新年檔期亦感到悲觀，料生意額按年挫2成至4成。謝邱安儀解釋，今年農曆新年受疫情影響，估計拜年、家庭聚會減少，將會拖累送禮消費。

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記者：葉泳珊

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