葡萄牙女醫護接種輝瑞疫苗 兩星期後死亡

輝瑞新冠疫苗再疑似出現副作用，一名葡萄牙北部波爾圖區的女醫護人於上周接種第一劑輝瑞新冠疫苗後死亡，暫時未能確定死因，據悉該女醫護沒有長期病史。

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根據外媒報道，該名於馬亞（Maia）波爾圖腫瘤科醫院任職的41歲女醫護助理，上周三（12月30日）與同院另外537名醫護，一起接種首劑輝瑞和德國生物科技BioNTech的疫苗，接種時，以及接種數日後均沒出現不良反應。

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及後，女醫護的伴侶於元旦日發現她倒臥家中床上，並馬上報警。救援人員到場曾搶救，可惜已返魂無術。據報死者沒患病或其他併發症，當日她曾到商店購物。當局周一（4日）會為死者驗屍，以確定其死因。

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責任編輯:翁嘉陽