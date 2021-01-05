【筍盤推介】 半新盤有靚裝修 5分鐘即達港鐵站 最平首期52萬可入市

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最近疫情稍見緩和，準買家見放盤業主仍願意減價，加快入市步伐，樓價600萬元以下的細價單位，成上車客吸納的對象。以下介紹的葵涌單幢物業豐寓，是區內新晉上車物業。豐寓位於葵涌興芳路178號，地皮前身為水務署員工宿舍，合共提供136伙，實用面積介乎222至398平方呎，間隔由開放式、一房及兩房單位不等。
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項目最大賣點是近港鐵站，前往港鐵葵芳站僅5分鐘左右的步程。另一大賣點就是特高樓底，達11呎5吋，即約3.5米，讓住戶可打造更高的儲物櫃或閣樓床，盡用空間。
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以下介紹的放盤位於豐寓中層E室，實用面積225平方呎，間隔為1房，景觀為開揚市景，業主叫價520萬元，每呎叫價23,111元。單位也備有精緻裝修，買家購入單位後即可入住。
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以下為單位相片：
放盤詳細資料如下：
|物業地址：
|豐寓 中層E室 (物業編號：BC06044250)
|實用面積：
|225平方呎
|間隔:
|1房
|叫價：
|520萬元
|賣點：
|
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註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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記者：陳詠妍