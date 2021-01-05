【筍盤推介】 半新盤有靚裝修 5分鐘即達港鐵站 最平首期52萬可入市

最近疫情稍見緩和，準買家見放盤業主仍願意減價，加快入市步伐，樓價600萬元以下的細價單位，成上車客吸納的對象。以下介紹的葵涌單幢物業豐寓，是區內新晉上車物業。豐寓位於葵涌興芳路178號，地皮前身為水務署員工宿舍，合共提供136伙，實用面積介乎222至398平方呎，間隔由開放式、一房及兩房單位不等。

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項目最大賣點是近港鐵站，前往港鐵葵芳站僅5分鐘左右的步程。另一大賣點就是特高樓底，達11呎5吋，即約3.5米，讓住戶可打造更高的儲物櫃或閣樓床，盡用空間。

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以下介紹的放盤位於豐寓中層E室，實用面積225平方呎，間隔為1房，景觀為開揚市景，業主叫價520萬元，每呎叫價23,111元。單位也備有精緻裝修，買家購入單位後即可入住。

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以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

物業地址： 豐寓 中層E室 (物業編號：BC06044250)

實用面積： 225平方呎 間隔: 1房 叫價： 520萬元 賣點： 1成首期(52萬元)買半新樓

同區唯一新樓

3.5米高樓底且備有精緻裝修，企理實用性高

5分鐘到葵芳地鐵站和葵涌廣場，生活配套完善

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/38bMaVx

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍