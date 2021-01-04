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香港ETF去年成交額增3成　7成ETF價差收窄至少10%

股市 19:33 2021/01/04

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港交所指出，發現絕大部分香港上市ETF的價差均顯著收窄，超過70%的香港上市ETF的價差縮窄至少10%。

港交所 （00388） 近年修訂ETF、槓桿反向產品等交易所買賣產品（ETP）架構，港交所公布，去年香港市場增加26家新ETP，包括首次推出A股槓桿反向產品、深港交易所互掛產品，全年ETP日均成交約64億元，按年增加30%。

 

港交所去年6月修訂ETF價位表，將上落價位（所報價格的最小增幅）減低最少50%，同時要求莊家持續為買賣雙邊提供金額更高、價差更窄的報價。


港交所6月收窄ETF價位表 盈富基金價位跳動收窄至0.02元，可見【下一頁】

 

港交所指出，發現絕大部分香港上市ETF的價差均顯著收窄，超過70%的香港上市ETF的價差縮窄至少10%，當中日均成交逾1億港元等ETF，價差平均收窄54%。股票ETF、槓桿及反向產品以及商品ETF當中，價差中位數縮窄28%至逾70%不等。

 

港交所續指，價差收窄及流動性提升可促進香港市場的ETF交易並吸引新的ETF發行商進入本港市場，有助豐富香港的 ETF產品組合、提升投資者的交易體驗。

 

相關文章：

【港交所股價】戴志堅接任代理行政總裁　港交所股價升3%創新高

 

【李小加退任】港交所新高告別李小加　「繼續為香港、國家、市場做點貢獻」

 

編輯：麥德銘

香港交易所（00388） ETF ETF產品 香港交易及結算所有限公司

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