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傳富士康或斥逾15億元 投資內地拜騰汽車

股樓投資 23:35 2021/01/04

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《彭博》引述消息報道指，富士康或計劃向內地電動車初創企業拜騰汽車投資約2億美元（約15.5億港元），以協助拜騰的M-Byte車型，可於2022年首季開始量產，雙方目前正處於洽商階段，同時有指富士康亦正與其他中國電動車製造商磋商潛在的合作事宜。

拜騰於2017年9月成立，是南京知行新能源技術開發有限公司（FMC）旗下的新能源汽車品牌，總部設於南京，另該公司在香港、北京及上海均分別設有辦公室。據內媒報道，拜騰的首款概念車型M-Byte，自數年前發布以來仍未可以正式投產，目前仍在進行研發及量產階段，亦有傳拜騰停產停工延期的主因是面臨融資困難。

【異動股】食品股板塊造好 農夫山泉破頂升逾一成 詳情請按【見下頁

拜騰於去年底曾發布「中國區停工停產延期通知書」的內部電郵稱，「在經歷6個月停工停產後，中國區所有公司目前仍不具備復工復產的條件」，公司經研究決定，自今年1月1日起將延長停工停產期6個月，至今年6月30日止。

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記者：溫藹紅

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