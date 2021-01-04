【電影業寒冬】電影業受重挫　去年全年總收入大跌逾7成　業界生存愈來愈難

▲ 《TENET 天能》，錄得54,911,910港元。

疫情下限聚令持續收緊，戲院被勒令停業並延長至1月20日。據香港票房有限公司綜合2020年全年香港電影市道，由於去年三度停業合共116天，入座率下跌令收入減少，戲院、片主及發行商均損失慘重，形容業界情況「慘不忍睹」。

香港票房有限公司整理去年全年總收入，發現按年大跌72.08%，至536,921,311港元。至於去年上映的影片數目，更從2019年329部，減少至218部。當中，尤以非香港影片總數目跌幅最高，從280部減至184部。

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10部最高票房的非香港電影

電影 上映日期 票房（港元） 乜代宗師 23/01/2020 – 08/04/2020 29,456,956 幻愛 02/07/2020 – 上映中 15,258,701 家有囍事 2020 25/01/2020 – 27/05/2020 11,913,854 麥路人 17/09/2020 – 28/11/2020 8,273,307 死因無可疑 25/06/2020 – 16/09/2020 7,788,159 我的筍盤男友 25/01/2020 – 11/03/2020 6,316,016 肥龍過江（2020） 23/01/2020 – 23/02/2020 5,644,592 金都 11/06/2020 – 30/09/2020 5,260,059 叔．叔 28/05/2020 – 14/10/2020 3,592,230 聖荷西謀殺案 25/09/2020 – 上映中 2,414,291

10部最高票房的香港電影

電影 上映日期 票房（港元） TENET 天能 10/09/2020 – 上映中 54,911,910 鬼滅之刃 劇場版 無限列車篇 12/11/2020 – 上映中 28,588,493 白頭山： 火山浩劫 01/01/2020 – 14/02/2020 18,631,982 屍殺半島 28/08/2020 – 11/11/2020 16,497,069 1917： 逆戰救兵 09/01/2020 – 27/05/2020 15,557,505 怪醫D老篤 23/01/2020 – 11/03/2020 14,258,613 猛禽暴隊： 解瘋小丑女 06/02/2020 – 22/05/2020 13,172,745 數碼暴龍 16/05/2020 – 02/09/2020 13,072,976 電影多啦 A 夢： 大雄之新恐龍 01/10/2020 – 上映中 10,634,615 ½的魔法 18/06/2020 – 30/09/2020 9,001,528

香港和非香港電影合共排名中，最高票房的電影至今仍在上映中，為著名導演Christopher Nolan執導的《TENET 天能》，錄得54,911,910港元。而該片於去年9月10日開始上映。

但值得留意，在票房低迷情況下，香港電影《乜代宗師》的票房錄得29,456,956港元，排名第二位。第三位則是近期大熱並仍上映中的《鬼滅之刃 劇場版 無限列車篇》，錄得28,588,493港元。

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該公司又指，雖然政府提供補助，但幫助不大，加上政府補助不包括片主及發行商。倘若戲院不能盡快重開，該公司憂慮電影業界難以繼續生存。

責任編輯：馬意文

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