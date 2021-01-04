【電影業寒冬】電影業受重挫　去年全年總收入大跌逾7成　業界生存愈來愈難

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疫情下限聚令持續收緊，戲院被勒令停業並延長至1月20日。據香港票房有限公司綜合2020年全年香港電影市道，由於去年三度停業合共116天，入座率下跌令收入減少，戲院、片主及發行商均損失慘重，形容業界情況「慘不忍睹」。
香港票房有限公司整理去年全年總收入，發現按年大跌72.08%，至536,921,311港元。至於去年上映的影片數目，更從2019年329部，減少至218部。當中，尤以非香港影片總數目跌幅最高，從280部減至184部。
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10部最高票房的非香港電影
|電影
|上映日期
|票房（港元）
|乜代宗師
|23/01/2020 – 08/04/2020
|29,456,956
|幻愛
|02/07/2020 – 上映中
|15,258,701
|家有囍事 2020
|25/01/2020 – 27/05/2020
|11,913,854
|麥路人
|17/09/2020 – 28/11/2020
|8,273,307
|死因無可疑
|25/06/2020 – 16/09/2020
|7,788,159
|我的筍盤男友
|25/01/2020 – 11/03/2020
|6,316,016
|肥龍過江（2020）
|23/01/2020 – 23/02/2020
|5,644,592
|金都
|11/06/2020 – 30/09/2020
|5,260,059
|叔．叔
|28/05/2020 – 14/10/2020
|3,592,230
|聖荷西謀殺案
|25/09/2020 – 上映中
|2,414,291
10部最高票房的香港電影
|電影
|上映日期
|票房（港元）
|TENET 天能
|10/09/2020 – 上映中
|54,911,910
|鬼滅之刃 劇場版 無限列車篇
|12/11/2020 – 上映中
|28,588,493
|白頭山： 火山浩劫
|01/01/2020 – 14/02/2020
|18,631,982
|屍殺半島
|28/08/2020 – 11/11/2020
|16,497,069
|1917： 逆戰救兵
|09/01/2020 – 27/05/2020
|15,557,505
|怪醫D老篤
|23/01/2020 – 11/03/2020
|14,258,613
|猛禽暴隊： 解瘋小丑女
|06/02/2020 – 22/05/2020
|13,172,745
|數碼暴龍
|16/05/2020 – 02/09/2020
|13,072,976
|電影多啦 A 夢： 大雄之新恐龍
|01/10/2020 – 上映中
|10,634,615
|½的魔法
|18/06/2020 – 30/09/2020
|9,001,528
香港和非香港電影合共排名中，最高票房的電影至今仍在上映中，為著名導演Christopher Nolan執導的《TENET 天能》，錄得54,911,910港元。而該片於去年9月10日開始上映。
但值得留意，在票房低迷情況下，香港電影《乜代宗師》的票房錄得29,456,956港元，排名第二位。第三位則是近期大熱並仍上映中的《鬼滅之刃 劇場版 無限列車篇》，錄得28,588,493港元。
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該公司又指，雖然政府提供補助，但幫助不大，加上政府補助不包括片主及發行商。倘若戲院不能盡快重開，該公司憂慮電影業界難以繼續生存。
責任編輯：馬意文