【美股焦點】回應大量訂單取消　蔚來秦力洪否認：「訂單在增加」

▲ 蔚來總裁秦力洪表示公司訂單穩定增加。

Tesla（美﹕TSLA）兩款中國國產中型SUV Model Y開售，售價較進口版大幅下降，有報道指大量蔚來（美：NIO）買家因而退訂轉投Tesla。蔚來總裁秦力洪表示，不清楚信息來源，但可以「負責任地告訴大家，我們的訂單在增加，很穩定」。

被問到與Tesla的競爭時，秦力洪表示，任何一家電動車賣得好，蔚來都感到高興，而接下來的十年將是電動車不斷取得傳統汽車市佔率的時間，只不過是先後問題。他又強調，蔚來不會減價，因蔚來產品的用料值得這個價錢。蔚來創始人李斌亦指，Tesla與蔚來的定價邏輯不一樣，前者按照成本定價，當其成本減低便可減價。

斌又認為，Tesla的目標「就是成為大眾（福士汽車）」，而蔚來會堅守定位，即與平治、寶馬和Audi看齊，「（平治、寶馬和Audi的）燃油車賣多少錢，蔚來電動車賣同樣的價格，比他們的服務、性能更好，智能化程度高」。

秦力洪表示，每個品牌都有一個目標客戶，而Tesla及蔚來的目標客戶已出現分野。他認為Tesla大規模進入中段市場是好事，因有助加速電動化趨勢。

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編輯：謝智聰