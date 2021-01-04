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【台灣有樂@iM網欄】淺遊金門 珠山聚落謐靜舒適令人忘欲都市煩囂

名人薈萃 19:27 2021/01/04

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這一篇，是2021年的第一篇專欄，所以先跟所有讀者說聲新年快樂，祝福大家在新的一年更好更壯更進步！

我從金門回到台北之後，陸陸續續跟一些台灣朋友碰面，他們一看到我的第一句說話，就是問我金門好不好玩？我才發現，原來很多台灣人都沒有去過金門。在這個時候，我會馬上拿出我的手機，打開相簿的照片跟大家分享。

在拍攝電影《金不厭詐》的10多天，我隨着攝製隊，到過很多金門景點。除了上一篇所介紹過的建功嶼之外，很多取景地點都讓我留下深刻印象。其中的珠山聚落和瓊林民防館，我個人非常喜歡。

相關文章：【台灣有樂@iM網欄】金門，我來了！ 首演台灣賀歲片 邊拍攝邊賞風景

 

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珠山聚落，是一個薛氏單姓聚落，於元朝時由廈門薛嶺前來定居，少數保存良好的閩式建築，已有650年歷史。珠山聚落是非常有特色的民居聚落，住在這裡，彷如回到古時。珠山聚落有很多很有特色的閩南建築，牆壁磚塊排列有特殊意義。

珠山聚落有很多很有特色的民宿，住在這裏可以感受古式建築和這裏的寧靜，絕對可以讓你暫時忘掉都市的急速繁忙，讓身心放鬆。
這次電影《金不厭詐》其中一個主要場景，選在珠山聚落的「大夫第民宿」。大夫第的意思，就是''大夫的府第''，而整座民宿的建築和佈置都非常復古。我們在大夫第民宿進行電影拍攝，從早上拍到深夜，見證白天到黑夜整個大夫第民宿和珠山墜落的變化，景色和氣氛實是宜人吸引。但因為大家忙着拍攝，民宿內有滿是工作人員及拍攝器材，沒辦法在內好好拍照，所以我已經決定找機會自己親身去住一次，好好感受大夫第的舒適和寧靜。

在大夫第民宿後面有一個珠山公園，珠山公園其實是一個小小的山丘，在山丘上有一個涼亭，走3分鐘就可以上到。在涼亭上，可以俯覽整個珠山聚落。如果可配合時間，在涼亭上看夕陽，實在會讓人醉掉。所以都吸引不少情侶來欣賞，也有不少網紅在此拍照打卡留念。

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在金門，仍然保留很多戰時設施，所以在金門有很多軍事展覽區及博物館，而瓊林民防館是其中一個。瓊林是當時一個重要戰略位置，當時成為了戰鬥村，到現在仍然保留作戰時期所挖掘的戰鬥及逃生坑道。這個地方吸引我的原因，不是因為那些戰略設施，而是這些古老建築物營造出來的氛圍，再加上這個地點是我第一天拍攝的地方，在這些古代建築中的巷子不斷來回跑不斷穿插，讓我有一種穿越時空的感覺。

房子的設計，排列的方式和規劃，讓這個地方每一個角落都有他的獨特性，都有他的味道。無論你在甚麼時候，甚麼角度，都能拍出美味的照片。但如果有機會來到，我建議大家除了遊覽及拍照之餘，也不妨到民防館內參觀，了解一下歷史和當時的情景，也順便到在內的紀念品專區，購買在地特色文化商品。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

 

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撰文 : 張啟樂（Ben）

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