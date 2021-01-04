2021年全球智能手機產量將達13.6億部　料華為出貨量大減排名下跌

▲ 有市場調研機構近日發表報告，預測2021年全球手機生產總量將增加至13.6億部，當中華為手機出貨量排名將會產生巨大變化。

最近，市場調研機構TrendForce發表報告預測，2021年全球手機生產總量將增加至13.6億部，當中各大手機品牌的出貨量排名將產生變化。報告預計，2021年華為手機出貨量將大幅下降74%，達到4,500萬部，其排名也將下滑。

報告指出，新冠肺炎疫情衝擊2020年全球智能手機市場，其生產總量為12.5億部，按年減 11%。預計在2021年，因應消費者的換機需求，以及新興市場需要，2021年全球手機生產總量將達到13.6億部，按年增9%。當中，三星（Samsung）會以2.67億部手機出貨量，佔據排行榜首位，而蘋果（Apple）手機出貨量將達到2.29億部，排名第二。另外，華為因受到美國禁令限制，加上出售旗下榮耀手機品牌等影響，預計其出貨量會下跌74%，其排名也會從去年的第三名，在2021年下滑至第七名。

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另外報告也指出，2020年5G智能手機生產總量為2.4億部，當中內地手機品牌佔有6成市佔率。報告預料，2021年全球5G智能手機生產總量約為5億部，市場滲透率將提升至37%。

責任編輯：李寶如