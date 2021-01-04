【TikTok捱告】涉違反個人資料保障法　Tiktok遭12歲女童控告

▲ 一名12歲英國女童質疑TikTok違反歐盟的資訊安全規例，侵犯其私隱。

字動跳動旗下的TikTok早前被指危害國家安全，先後被美國及印度封殺。最近又再捲入私隱保護爭議，一名12歲英國女童質疑TikTok違反歐盟的資訊安全規例，侵犯其私隱。而考慮到該名女童尚未成年，倫敦法院准許她以匿名方式提出指控，而英格蘭兒童事務專員Anne Longfield就會代表女童上庭。

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該訴訟目前仍在初步階段，但據悉將涉及平台營運模式的重大爭議，而代表女童的英國兒童事務委員專員Anne Longfield指，女童假如需實名提告，將面對受到其他兒童或TikTok用戶的網絡欺凌風險。又指，如果女童的提告身份曝光，可能會引來社交媒體KOL的負評和攻擊，甚至是其他TikTok用戶的報復。

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負責案件的法官Mark Warby則表示，TikTok涉嫌違反歐盟的個人資料保障法，如不容許女童維持匿名，將為兒童就私隱保障提告帶來寒蟬效應，削弱兒童保障自身資料不被侵犯的權利。而對於TikTok如何收集兒童的個人資料，歐盟將會作出嚴格審查，去年6月已成立專案小組負責資料保障，計劃統籌和調查TikTok處理用戶資料的做法。

責任編輯：施雯雯