【虛擬貨幣】比特幣日內曾挫15% 基金經理：二月仍會見40000美元

據Coindesk數據，比特幣曾在周一（4日）升至34,000美元，創下歷史高位，惟不足一日內突挫15%至28,000美元，現時在30,000美元大關爭持，報29,725美元，跌13%。

比特幣基金Stack Funds創辦人兼聯合創辦人Matthew Dibb解釋，比特幣經過一輪高槓桿及衍生工具的資金流入後，現階段的調整是需要的; 虛擬貨幣交易員Michaël van de Poppe亦同意現階段需要調整，他指資金正由比特幣轉移至其他另類虛擬貨幣，或暫時獲利離場。

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資金流至其他虛擬貨幣的說法亦不無道理，市值僅次於比特幣的以太幣近日便追上比特幣升勢，日內升16.57%至957.94美元，全周累積30.34%，另外市值排名第5及第6的Litecoin及Polkadot則於過去7日累升14.34%及57.65%，至於Bitcoin Cash早前更創下11個月新高。

Matthew Dibb預計這種板塊輪動的現象將會持續，令比特幣升勢放緩，而比特幣期權的引伸波幅（Impilied Volatility）在過去一個月內上升近100%，亦反映比特幣短時間內會較為波動，但仍無阻他對比特幣在二月突破40000美元大關的預期。

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