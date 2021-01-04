【病房爆發】瑪嘉烈醫院4人初步確診 60多人列入密切接觸者

瑪嘉烈醫院內科日間病房出現爆發，一名長期病患的女子曾到訪病房，期後確診患上新冠肺炎，經防護中心與院方追蹤調查後，發現有4人初步確診，包括2名病人及2名醫護人員；另外，有40多名病人曾到訪相關病房接受治療以20多名醫護人員被列入密切接觸者，並進行隔離檢疫。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇於周一（4日）到醫院視察後，表示是次病房爆發是源於女病人將社區病毒帶入醫院，並在接受治療時一度除下口罩用餐，經空氣傳染4人。他又指，全港48間疫廈中，有9間位於瑪嘉烈醫院周圍，故病人較容易將社區感染的病毒帶入醫院。

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他建議，向未正式入院病人進行測試，就算一些因化療發燒病人，亦不要讓他們在日間病房接受治療，應到監察病房或負壓病房，直到有病毒陰性測試結果後，才轉到日間護理病房。

他認為，醫院盡量不要讓病人在日間護理病房用餐，但明白病人需長時間化療治療，故「講就容易做就難」。他指出，醫院可考慮改為三文治、餅乾等輕食，縮短除口罩時間，又表示正研究實施方法，包括提供熱的三文治，或讓病人在上午或下午接受治療，減少在醫院用餐的機會。

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責任編輯：潘曉豐