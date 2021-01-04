【中芯國際】晶片代工錄近10年最快增長料創新高 台積電TSMC市佔54%、中芯佔5%

▲ 據TrendForce數據，中芯國際2020年在全球晶圓代工市場的市佔率為5%。

全球晶圓代工行業去年創下近10年來最快增長，市場分析機構TrendForce估算，2020年全球晶圓代工收入達到846億美元（約6,558億港元），按年增長23.7%，主要得益於廠商在疫情下積極採購庫存，加上在家工作、遠程教育等「新常態」帶動需求。同時，美國制裁令華為提前採購零件，5G手機滲透率提升、5G基站建設加快亦成為利好。

據TrendForce數據，台積電TSMC（台：2330）依然是行業絕對龍頭，市佔率達54%；三星電子排第二，擁有17%的市場份額；Global Foundries、聯華電子（美：UMC）分別佔7%；中芯國際 （00981） 市佔率則為5%。

TrendForce預期，全球晶圓代工收入在2021年將創歷史新高，不過增幅較2020年放緩，料按年增長6%。該機構認為，疫苗目前依然有不確定性，疫情帶動的網絡產品需求、宅經濟仍會持續，加上全球經濟在2021年開始復甦，中美貿易戰也預計未能解決，支持明年晶圓代工行業表現。

TrendForce續指，美國早前將中芯國際列入實體清單，中芯預計依靠庫存尚可以維持額外6個月的正常生產，但若美國禁令在2021年的下半年依然持續，原先中芯的訂單將不得不轉移至其他廠商，在這種情景下，全球晶片供應將較現時更緊張。

晶圓代工廠商2021年市場份額料大致維持不變，三星電子則預計由17%升至18%，中芯國際市佔則由5%跌至4%。

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編輯：陳健婷