【新加坡疫情】官員放風稱考慮讓已接種疫苗旅客入境

新加坡新冠肺炎疫情緩和，新加坡政府陸續放寬防疫措施。有新加坡官員透露，政府正考慮讓已經接種新冠疫苗的旅客入境新加坡，並放寬入境後的隔離令。

新加坡跨部門抗疫工作小組領導人之一、國家發展部長黃循財（Lawrence Wong）周一（4日）表示，政府正在研究新冠疫苗對減低病毒傳播速度的效用率，若有證據顯示，接種疫苗後可以大幅減低傳播風險，會考慮讓已接種新冠疫苗的旅客入境，和放寬入境後的隔離令。

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黃循財表示正密切監察相關數據，會隨著時間調整防疫措施。

因應疫情持續，新加坡政府已經暫停旅客入境，只對部分地區發出商務簽證。現時由外地返回新加坡的居民，亦需在指定酒店或居家隔離兩星期。去年11月新加坡曾和香港政府商討兩地旅遊氣泡，但其後因疫情再度爆發而押後。

新加坡政府在上周三（12月30日）正式開始，為民眾免費接種輝瑞（Pfizer）疫苗。首批接種者為當地醫護人員，政府曾表示已為全國人口購買足夠數量的疫苗，預計今年第三季可完成接種計劃。

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責任編輯：李俊儀