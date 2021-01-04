【2021科技趨勢】Amazon技術總監：8大科技預測　現實世界與數碼世界漸融合

▲ 亞馬遜全球副總裁、首席技術總監Werner Vogels，對明年提出8大科技趨勢預測，預言鍵盤將會逐漸被淘汰，數碼世界與現實世界將逐步融合。

艱辛的2020年已經過去，透過科技的力量，不少行業於2020年力保不失，迎接2021年，到底環球科技趨勢將會如何變化？亞馬遜全球副總裁、首席技術總監Werner Vogels就預言2021年將有8大科技趨勢：

一）雲端與邊緣運算漸普及

二）機器學習將無處不在

三）鍵盤將逐漸被淘汰

四）電子支付持續崛起

五）遙距學習長遠發展

六）小企業數碼化

七）量子運算將蓬勃發展

八）雲端服務融入太空技術

市場談及企業「上雲」技術已經有數年，而2020年企業採用科技的速度就比過去快上數倍。Vogels預言，未來雲端技術將無處不在，身邊將有更多軟件於雲端上執行，從醫療保健到交通運輸，甚至娛樂、製造等方面，改善人們生活。「而2021年，雲端將進一步邁向邊緣運算。」

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中小企逐漸數碼化

Vogels亦表示，2020年環球受疫情影響，不論企業規模，漸漸轉用雲端技術，不僅巨型企業，就連中小企都利用雲端，推出數碼服務，並漸漸成為業務核心。他指出，為了滿足小型企業的需要，大量優秀的技術和服務供應商將會湧現，創造新技術支援小型企業所需，從啟動一個聊天機械人來幫助回答常見問題，到幾分鐘內就建立並運行一個簡單的客戶關係管理（CRM）系統。小型企業再不用投入時間和金錢來自行建立複雜架構和應用程式，亦能從中獲益。2021年將是小企業數碼化的一年。

▲ 去年環球受疫情影響，各地封城封關，大眾要消費、購物全部轉用電子支付，而教育亦要開始採用遙距學習方式。（資料圖片）

其次，機器學習與物聯網亦將不斷擴展，機器對機器的連接將現爆炸式增長。在2018年，互聯網上只有33%為機器對機器的連接，2021年比例將達50%並持續上升。在農業領域上，機器學習可助農民更有效地使用珍貴資源，例如水和土壤，2021年，機器學習將無處不在。

量子技術研究門檻降低

大眾應用方面，去年受疫情影響，各種數碼服務漸成主流。Vogels亦表示，未來數碼世界將與現實世界融合，讓大眾互相連繫的同時確保社交距離。2020年的最大變化之一是電子支付興起，世界各地的部分酒吧和餐廰開始停止使用現金。「新的電子支付平台正在崛起，將業務建立在雲端上，創造越來越多的支付選項。」

而未來，圖像、短片和音訊的表達將超越文字，鍵盤將逐漸被淘汰。「2021年及以後，人們將利用更多多媒體和其它媒介交流，而減少使用文字。到2021年，60%至80%的互聯網流量將會是短片、圖像和音訊，未來將加速增長。」

▲ 量子運算以及太空技術亦預料在未來逐步發展，當中就要靠雲端運算技術。（法新社圖片）

此外，Vogels亦特別提到量子技術與太空科技。他指出，鑑於近年量子運算技術發展迅速，AWS早前已推出全託管的量子運算服務Amazon Braket，助研發人員加快科研工作，並降低該技術的使用門檻，預料2021年將是量子運算開始蓬勃發展的一年。「另一方面，太空將是我們在雲端技術方面取得最大進步的領域。它將幫助研究人員追蹤冰川消失、海事機構保護脆弱的海洋保護區，農藝學家更準確預測糧食供應。在太空運行的雲端技術應用將出人意料。」

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記者：李彥煒