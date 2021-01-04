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【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元

股樓投資 18:45 2021/01/04

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本港樓價高企，年輕人要上車並不是易事，近年每次有新居屋開售，也必「爭崩頭」，一屋難求。事實上，居屋的升值能力絕不遜於私樓，最近一名年輕業主沽出持貨兩年的天水圍居屋屏欣苑，帳面大賺92%離場。


中原地產副區域營業經理馬斯力表示，剛性需求支持下，樓價表現硬淨。天水圍居屋屏欣苑B座高層12室，實用面積448平方呎，兩房間隔，業主原開價500萬元，剛於居二市場以468萬元沽出，折合實用呎價10,446元，樓價及呎價同創屋苑二手新高。

【低水屋苑】九龍灣鐵路上蓋德福花園樓價低水 2房戶放盤2小時即以708萬元沽出，詳見【下一頁


馬斯力表示，買家為區內上車客，心儀屏欣苑鄰近西鐵站，位置便利，又可住近家人，見屋苑少有放盤，而上址裝修雅致，遂迅速拍板承接。


值得留意的是，原業主為90後「後生女」，於2018年10月以219.66萬元一手買入單位上述單位，最低付一成首期、約廿餘萬就可上車。由於她對後市信心不足，決定沽貨套現，搬回與家人同住，待市況明朗化才重新入市，持貨兩年多轉售，需付10%額外印花稅，涉及約46.8萬元，扣除辣招稅後，帳面仍獲利約201.54萬元或92%，獲利甚豐。 

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【市區筍盤】長沙灣樓齡「20頭」上車盤行4分鐘到港鐵站 首置客睇樓1次以筍價654萬元入市，詳見【下一頁


位於新界元朗區屏山屏廈路65號的屏欣苑，是由房委員發展的居屋屋苑，屬「出售居者有其屋計劃單位2016」單位，已於2018年10月收樓。屏欣苑的實用面積介乎376至574平方呎，單位不設間隔，住戶可自行間為1房至3房(連套房)。該屋苑的最大賣點，是由項目步行至港鐵西鐵天水圍站及坑尾村輕鐵站僅3至5分鐘；另外在屏廈路有多條巴士路線，來往港鐵元朗站、天水圍至流浮山、上水以及灣仔等多個地方。


生活配套方面，屋苑入口自設購物商場「屏欣商場」，提供包括超級市場、便利店、藥台、麵包店和茶餐廳等12間商舖及街市；附近另有天盛街市及天耀廣場等日常生活設施。

 馬斯力指，屏欣苑單位仍未過3年的「SSD」鬆綁期，但屋苑已錄得成交個案，業主賺幅也十吸引，動輒達9成。現時屋苑放盤約有6至7個，叫價由450萬至600萬元不等。

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記者：陳詠妍

 

 

港鐵 天水圍 放盤 商場 居屋 屏欣苑

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