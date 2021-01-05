【美股焦點】拼多多22歲員工加班猝死　「用命換錢」言論惹爭議刪文致歉　股價挫4%

▲ 網傳拼多多23歲女員工凌晨1點放工途中猝死，拼多多回應，已火化，勿信網傳截圖。

內地媒體報道，拼多多（美：PDD）旗下多多買菜業務的23歲員工在凌晨1點放工後猝死於回家路上，事件持續發酵，拼多多股價周一（4日）挫4%，低見170.25美元。拼多多在內地社交平台「知乎」以官方賬號發布有關員工去世言論引起市場關注。拼多多方面澄清，未發布過網傳回應；知乎方面則表示，「拼多多」系該平台註冊用戶其身份真實無誤。隨後，拼多多再表態指，經排查，知乎內容系拼多多營銷合作供應商員工用個人手機發布，不代表任何公司的態度，並為官方賬號管控不嚴道歉。

拼多多一名98年員工加班至深夜，回家路上猝死引起熱議。公司官方賬號「拼多多」在知乎就該則新聞創建回答：「你們看看底層的人民，哪一個不是用命換錢，我一直不以為是資本的問題，而是這個社會的問題，這是一個用命拼的時代，你可以選擇安逸的日子，但你就要選擇安逸帶來的後果，人是可以控制自己的努力的，我們都可以。」

而該回答停留不足一分鐘，「拼多多」自行刪除上述回答。

拼多多23歲員工加班至深夜猝死 員工已火化

拼多多方面確認，12月29日凌晨旗下員工於回家路途中昏倒在地，最後不幸離世。一直陪伴其家屬、遵父母意願，該名員工於1月3日火化。公司不對外發公告，並強調「不要相信各種網傳截圖和所謂的拼多多回應」。

事件源於，有自稱 是該員工好朋友的匿名網友，在社交平台用「那女孩曾為多多守邊疆」話題爆料稱，「拼多多新疆買菜妹子凌晨一點半下班路上猝死，才23歲，真的沒人敢出來講一句話嗎？ 這到底是什麼鬼公司？ 願天堂沒有痛苦，你可以做一個無憂無慮的女孩。」

對此，拼多多方面回應稱，該員工在12月29日凌晨1：30在與同事一起走路回家的路上突然暈厥倒地。 同事立即呼叫120送往烏魯木齊本地醫院，經近6個小時急救依然無效，不幸離世。 同時，拼多多方面表示，在此公告之前，拼多多從未發布過網傳截圖的「官方回應」。

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編輯：陳華