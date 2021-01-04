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【美股焦點】拼多多確認23歲員工加班至深夜猝死　回應：已火化、勿信網傳截圖

股市 18:44 2021/01/04

分享：

網傳拼多多23歲女員工凌晨1點放工途中猝死，拼多多回應，已火化，勿信網傳截圖。

內地媒體報道，拼多多（美：PDD）旗下多多買菜業務的23歲員工在凌晨1點放工後猝死於回家路上。拼多多方面確認，12月29日凌晨旗下員工於回家路途中昏倒在地，最後不幸離世。一直陪伴其家屬、遵父母意願，該名員工於1月3日火化。公司不對外發公告，並強調「不要相信各種網傳截圖和所謂的拼多多回應」。

拼多多美股盤前跌逾2%，現價報173.81%。

事件源於，有自稱是該員工好朋友的匿名網友，在社交平台用「那女孩曾為多多守邊疆」話題爆料稱，「拼多多新疆買菜妹子凌晨一點半下班路上猝死，才23歲，真的沒人敢出來講一句話嗎？這到底是什麼鬼公司？願天堂沒有痛苦，你可以做一個無憂無慮的女孩。」

對此，拼多多方面回應稱，該員工在12月29日凌晨1：30在與同事一起走路回家的路上突然暈厥倒地。同事立即呼叫120送往烏魯木齊本地醫院，經近6個小時急救依然無效，不幸離世。同時，拼多多方面表示，在此公告之前，拼多多從未發布過網傳截圖的「官方回應」。

相關文章：【社區團購】美團跌近4%　網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言

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編輯：陳華

美股 拼多多（美：PDD）

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