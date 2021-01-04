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【Bitcoin】比特幣大漲急回倒跌15%　失守3萬美元關

股市 18:43 2021/01/04

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比特幣走勢波動甚高，一度失守3萬美元。

近期走勢強勁的比特幣Bitcoin再度出現「過山車式」行情。根據coindesk數據，比特幣周一（4日）曾創下33649美元的歷史高位後，日內突然無預兆下插水，一度跌至28258美元，跌幅達15%。

據早前報道，美國財政部旗下的金融犯罪執法網絡（FinCen）透露，擬收緊監管加密貨幣的海外交易申報，有意修改銀行秘密法（Bank Secrecy Act）中的海外銀行及金融賬戶申報規則。

有關規則經修改後，若美國公民在境外擁有超過1萬美元的虛擬貨幣，海外銀行及金融賬戶需規定用戶進行申報，當中需報告超過1萬美元的加密貨幣持有量和相關交易活動。暫時未知會否需要繳交其他資訊，例如區塊鏈地址。

據了解，部分加密貨幣交易所的用戶可能會受影響。Fincen在12月亦有提出另一項公眾諮詢，問及「若用戶轉賬超過3000美元的加密貨幣，交易所需記錄用戶資料」，以及「若交易超過1萬美元，交易所需上繳貨幣交易報告」。

【異動股】比特幣新高帶動區塊鏈概念股 火幣科技飆升八成

【Bitcoin】廣汽蔚來「踩界」稱接受比特幣支付　蔚來汽車急割席（第二版）

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編輯︰侯景成

美元 虛擬貨幣 比特幣 美國 美國財政部

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