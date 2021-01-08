【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】帶給你一個暖意無限的芝士季節

▲ 帶給你一個暖意無限的芝士季節

寒冷天氣下，除了吃火鍋之外，其實還可試試另一些新意。讓我為大家介紹多款芝士和食法，過一個暖笠笠冬天。

▲ 金山芝士是季節芝士，遇到便萬勿錯過

Vacherin du Haut-Doux 或Mont d’Or絕對是派對中不可或缺的款式。這是季節性的法國芝士，限定只有每年8月15日至翌年3月15日期間於瑞士邊界的朱羅州(Jura region)生產。零售限期為10月9日至翌年5月10日。原因是冬天較少牛奶，不足夠生產大輪的康提芝士(Comté) ，所以便轉為這款小巧而美味的白黴芝士。瑞士亦有製作同款芝士，名叫Vacherin Mont d’Or。Mont d’Or 的名字可以翻譯成「金色的山」，它被圓形的小木盒包保護，小木盒同時有一個非常重要的用途，Mont d’Or 連小木盒加熱，成為一個小型芝士火鍋，再用麵包、火腿、馬鈴薯和車厘茄等等沾上芝士食用。最傳統的方法更會在加熱前，切開芝士頂部，澆上白酒，加上蒜頭和香草。在寒冷的冬天和家人朋友一起品嚐這款軟滑香濃的芝士，簡直是頂級享受。

▲ 烘焗瑞士芝士近年在香港逐漸流行

另一款可以帶來火辣辣融化滋味的是著名烘焗瑞士芝士(Raclette)。「Raclette」來自法文「Racler」，意思是「 刮」。最初的食法於13世紀末被紀載，在寒冷的時候，瑞士阿爾卑斯山的牧民會帶同芝士和馬鈴薯駐紮於山上工作，他們一邊煮熟馬鈴薯一邊將芝士放到火堆旁，然後將融化的芝士刮在熟透的馬鈴薯上，做成一頓美味而溫暖的大餐。這個食法在瑞士華麗洲(Valais)和傅賴堡州(Fribourg)，以至鄰近的 法國薩華(Savoie)和上薩華(Haute-Savoie)都大受歡迎。現在人們更會將多款食物用於這食法，例如酸瓜、醃洋蔥或火腿，配上紅茶更有助消化，而我認為配白酒亦不失為一個好選擇。

▲ 在家中烘焗瑞士芝士亦十分簡單，切成小片煮融即可

最後一款介紹的是一直大受歡迎的芝士火鍋 (cheese fondue)，「fondue」來自法文「fondre」，意思是「 融化」。不同國家會用不同的芝士製作芝士火鍋，每款風味十足，傳統會用數款本地芝士混合，加入白葡萄酒和櫻桃白蘭地(Kirsche)。用麵包、火腿、馬鈴薯和車厘茄等等沾上芝士食用，令人食指大動。

▲ 傳統芝士火鍋在家只需要一鍋芝士和麵包就可以慢慢享受

瑞士芝士火鍋： 格魯耶爾(Gruyere), 埃文達芝士(Emmental)

法國芝士火鍋：康提芝士(Comté AOP), 蒲福芝士(Beaufort), 雷布洛芝士(Reblochon), 阿邦當斯芝士(Abondance AOP)

意大利芝士火鍋 : 莫薩里拉芝士(Mozzarella), 哥根蘇拿芝士(Gorgonzola), 布旺倫芝士(Provolone), 芳提娜芝士(Fontina DOP)

除了以上傳統芝士火鍋配搭，豪達芝士或車打芝士都是可以代替其他芝士的好選擇。

希望2021年大家繼續喜歡芝士，喜歡芝士帶來的享受。

▲ 芝士火鍋有麵包，蔬菜，水果，就是味美豐富一餐了！

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