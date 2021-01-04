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【美股分析】聯儲局允恢復回購 銀行股2021年或成美股黑馬

股樓投資 19:01 2021/01/04

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去年銀行股表現平平，追蹤銀行股的標普500銀行指數（S&P 500 Bank Index）雖然在下半年急起直追，但全年計仍跌17%，未能收復失地，同期標普500指數卻錄得18%的升幅。但來到2021年，銀行股在經濟復甦及恢復派息、回購下，有望成為今年黑馬。

【美股回顧】標指成分股年度升幅榜前十名　FAANG未上榜　最勁一隻啱啱入指數

經過兩輪的壓力測試後，聯儲局於上月中旬宣布放寬銀行回購股份及支付股息的限制。資本充足的摩根大通（JPM）及高盛（GS）隨即重啟回購計劃。在一眾銀行股中，Evercore ISI分析師Glenn Schorr認為信託銀行最有「銀彈」進行回購，至於地區性銀行如M&T Bank（MTB）則會因現時經濟及信貸狀況而延遲回購計劃。

華爾街看好以下銀行股（見圖）

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在禁止回購魔法下，美國大型銀行股中，只有主力投行業務的摩根士丹利（Morgan Stanley）去年能跑贏標普500指數，其餘銀行全軍盡墨。但踏入2021年，原本給予摩根士丹利「買入」評級的摩銀大通分析師Kabir Caprihan，在上月中將評級下調至「中性」，同時又調高傳統銀行的投資評級，如股神巴菲特（Warren Buffet）的愛股Wells Fargo（WFC）。他又指，看好業務較多元化的銀行，該預期是反映現時的息差水平，以及經濟環境好轉。

【美股分析】價值股挾疫苗回歸 「狗股」名單篩出2021潛力股

大摩分析師Betsy Graseck則認為疫苗面世、新經濟刺激措施以及服務業復甦將有助銀行明年降低信貸損失，而且明年預期盈利增長或會令回購金額加碼，因而提高大型銀行股評級。

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撰文 : 林展鋒

經濟 美股 新經濟 巴菲特 銀行 行業 標準普爾500指數 指數 回購 派息

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