【新冠疫苗】印度禁止出口國產牛津疫苗 國民優先接種

全球新冠肺炎疫情嚴峻，多國均加快新冠疫苗接種進度，印度早前批准使用由英國牛津大學和阿斯利康藥廠（AstraZeneca）合作研發的新冠疫苗。有份生產牛津疫苗的印度血清研究所（Serum Institute of India）周日表示，印度政府禁止於印度生産的牛津疫苗於未來數月出口，不少發展中國家可能面臨新冠疫苗供應短缺的困境。

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印度血清研究所為全球最大的疫苗製造商，已簽訂合約為發展中國家生產10億劑疫苗。印度血清研究所研究所行政總裁普納瓦拉（Adar Poonawalla）接受美媒訪問時表示，印度政府務求保障國民優先接種牛津疫苗，限制研究所於未來數月出口疫苗，同時禁止疫苗流入私人市場，以免疫苗遭商人囤積居奇。

普納瓦拉更表示：

我們目前只能把牛津疫苗交給政府。 （We can only give the vaccines to the government of India at the moment.）

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據悉，研究所與印度政府達成協議後，會於7至10日內把牛津疫苗運抵印度國內各城市。當中首批1億劑疫苗會以每劑200盧比（約22港元）的價格，低價向印度政府出售。研究所計劃其後加價，未來以每劑1,000盧比（約107港元）的價格於私人市場出售。

普納瓦拉稱，研究所目前正與世衛（WHO）牽頭建立的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）洽談，計劃數周內與COVAX簽訂合約，於今年内向COVAX供應3億至4億劑新冠疫苗。據悉，上述數字不包括研究所早前已簽訂的1億劑牛津疫苗及Novavax疫苗訂單，料最快於今年3月或4月交付。

責任編輯：郭麗明