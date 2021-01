【新冠疫苗】印度禁止出口國產牛津疫苗 國民優先接種

全球新冠肺炎疫情嚴峻,多國均加快新冠疫苗接種進度,印度早前批准使用由英國牛津大學和阿斯利康藥廠(AstraZeneca)合作研發的新冠疫苗。有份生產牛津疫苗的印度血清研究所(Serum Institute of India)周日表示,印度政府禁止於印度生産的牛津疫苗於未來數月出口,不少發展中國家可能面臨新冠疫苗供應短缺的困境。

印度血清研究所為全球最大的疫苗製造商,已簽訂合約為發展中國家生產10億劑疫苗。印度血清研究所研究所行政總裁普納瓦拉(Adar Poonawalla)接受美媒訪問時表示,印度政府務求保障國民優先接種牛津疫苗,限制研究所於未來數月出口疫苗,同時禁止疫苗流入私人市場,以免疫苗遭商人囤積居奇。

普納瓦拉更表示:

我們目前只能把牛津疫苗交給政府。

(We can only give the vaccines to the government of India at the moment.)