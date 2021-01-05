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【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天

環球政經 10:13 2021/01/05

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有公屋居民瞞報逾千萬資產，終被即時判監14天。一名居住於坪石邨的公屋居民，在2020年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有土地及物業，並聲稱其家庭總資產淨值不超逾現行公屋入息限額100倍（該家庭的資產上限為310萬元）。

【上車之選】想做業主但首期唔多點樣輕鬆上車? 屯門公屋良景邨單位補埋地價都係200萬:【下一頁

其後經調查揭發，該名公屋居民案發時擁有一幅位於大埔的土地，並獲地政總署於2018年批出建屋牌照及於2020年發出完工證，該土地及物業的價值為1600萬元，因此並不符合租住公屋的資格。該名公屋居民因忽略提供入息及資產申報表指明的詳情，違反《房屋條例》第27（a）條，而被房屋署作出檢控。

房屋署發言人提醒所有公共租住房屋（公屋）居民，必須如實申報入息及資產。被告於昨日（4日）上午在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情嚴重，即時判處被告監禁14天。
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延伸閱讀：【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所:【下一頁

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發言人表示，入息及資產申報表是用作釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住户必須準確填寫。因此，在作出申報前，住户應仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料。否則，住户便可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯《房屋條例》第26（1）（a）條（如罪名成立，可判最高罰款五萬元及監禁六個月）；或因忽略提供資產申報表指明的詳情，而觸犯第27（a）條（如罪名成立，可判最高罰款二萬五千元及監禁三個月）。

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責任編輯：黎淑雯

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