  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (一) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】來自南非病毒傳播更快 專家：恐能抵抗疫苗

環球社會熱點 18:18 2021/01/04

分享：

新冠肺炎疫情嚴峻，英國及南非相繼出現變種病毒，變種病毒正於全球各地蔓延。牛津大學專家指出，南非出現的變種病毒傳播速度，較英國出現的變種病毒更快。專家更警告南非出現的變種病毒，恐能抵抗目前面世的新冠疫苗。

【牛津疫苗】英國82歲老翁打第一針 下月與妻慶祝結婚48周年 【下一頁】

【英國疫情】約翰遜擬採更嚴格限制 連續6日增5萬確診 【下一頁】

英國在去年底發現變種病毒「B.1.1.7」(VUI-202012/01），這種病毒的傳播力高出70%。至於南非當局則在去年12月18日，發現變種病毒「501Y.V2」。

英國牛津大學教授貝爾（John Bell）表示，和英格蘭東南部發現的變種病毒相比，他認為於南非發現的變種病毒傳播速度更快，更使他感到擔憂。

他認為輝瑞（Pfizer）疫苗、阿斯利康（Astrazeneca）與牛津大學研發的疫苗，仍會對英國出現的變種病毒有效。但貝爾指出南非出現的變種病毒，在蛋白質結構上有很大變化，他不確定疫苗是否對此有效。

貝爾強調變種病毒不會使疫苗完全失效（turn off the effect of vaccines entirely），關鍵是能否讓疫苗發揮殘留作用（residual effect）。但他表明即使疫苗未能發揮殘餘作用，有信心一年内就可研發出新的疫苗，遏制變種病毒。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【牛津疫苗】英國82歲老翁打第一針 下月與妻慶祝結婚48周年
今日
【牛津疫苗】英國82歲老翁打第一針 下月與妻慶祝結婚48周年
【新冠疫苗】以色列接種比例全球最高 拆解三大原因
今日
【新冠疫苗】以色列接種比例全球最高 拆解三大原因
【牛津疫苗】印度批准2款新冠疫苗 料今年3億人接種
今日
【牛津疫苗】印度批准2款新冠疫苗 料今年3億人接種
【牛津疫苗】英國今開打 約翰遜料4月底數千萬人打疫苗
今日
【牛津疫苗】英國今開打 約翰遜料4月底數千萬人打疫苗
【新冠疫苗】美國擬將注射疫苗劑量減半 以加快接種
今日
【新冠疫苗】美國擬將注射疫苗劑量減半 以加快接種
傳染病 疫情 南非 AstraZeneca（美：AZN） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 疫苗 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【變種病毒】來自南非版本恐能抵抗疫苗 傳播速度更快（全球情況不斷更新）

下一篇文章

【日本疫情】東京周末料頒布緊急狀態 民眾晚上8時後避免外出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】特朗普稱死亡數字被誇大 福西反駁：真的！
【美國疫情】特朗普稱死亡數字被誇大 福西反駁：真的！
【新冠疫苗】墨西哥有人注射後患腦脊髓炎 各地副作用個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】墨西哥有人注射後患腦脊髓炎 各地副作用個案一覽（不斷更新）
【美國大選】彭斯歡迎議員推翻結果 惟需提交證據
【美國大選】彭斯歡迎議員推翻結果 惟需提交證據
新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間19:00）
【新加坡疫情】解封後周末人頭湧湧 限聚令放寬至8人
【新加坡疫情】解封後周末人頭湧湧 限聚令放寬至8人
【美國大選結果】特朗普被指曾向佐治亞州務卿施壓 圖扭轉大選結果（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普被指曾向佐治亞州務卿施壓 圖扭轉大選結果（不斷更新）