【變種病毒】來自南非病毒傳播更快 專家：恐能抵抗疫苗

新冠肺炎疫情嚴峻,英國及南非相繼出現變種病毒,變種病毒正於全球各地蔓延。牛津大學專家指出,南非出現的變種病毒傳播速度,較英國出現的變種病毒更快。專家更警告南非出現的變種病毒,恐能抵抗目前面世的新冠疫苗。

英國在去年底發現變種病毒「B.1.1.7」(VUI-202012/01),這種病毒的傳播力高出70%。至於南非當局則在去年12月18日,發現變種病毒「501Y.V2」。

英國牛津大學教授貝爾(John Bell)表示,和英格蘭東南部發現的變種病毒相比,他認為於南非發現的變種病毒傳播速度更快,更使他感到擔憂。

他認為輝瑞(Pfizer)疫苗、阿斯利康(Astrazeneca)與牛津大學研發的疫苗,仍會對英國出現的變種病毒有效。但貝爾指出南非出現的變種病毒,在蛋白質結構上有很大變化,他不確定疫苗是否對此有效。

貝爾強調變種病毒不會使疫苗完全失效(turn off the effect of vaccines entirely),關鍵是能否讓疫苗發揮殘留作用(residual effect)。但他表明即使疫苗未能發揮殘餘作用,有信心一年内就可研發出新的疫苗,遏制變種病毒。

責任編輯:鄭錦玲