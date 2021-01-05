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圓通國際盈喜飈逾3成　疫情帶動海外貨運業務全年多賺6倍

股市 09:34 2021/01/05

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圓通發盈喜，料全年盈利按年升6倍。

圓通國際 （06123） 公布，預期集團2020年度收益及純利大幅增加，純利按年上升不少於6倍，主要受到疫情下提供的包機業務，以及航空倉位需求所推動。此外，集團於2019年亦曾錄得一筆虧損商譽減值虧損。

圓通股價今早大幅高開，截至9時33分，該股升逾32%，最新報6.19元，盤中高見6.61元，成交額2565萬元。

圓通國際表示，歐美新型冠狀病毒疫情下對於健康及醫療用品的需求大幅上升，得益於海外子公司業務往來及海外貨運代理業務合作夥伴的業務網絡，集團大量提供包機業務。同時，新型冠狀病毒疫情下空運航班數量大幅減少，受惠於與航空公司的長期合作及良好業務關係，集團能獲得倉位保障以滿足客戶需求。

另外，於2019年度，集團確認自收購翼尊國際貨運代理（上海）有限公司（其於2020年停止業務）產生的商譽及無形資產減值虧損約為2000萬元；而2020年度則無相關虧損。

相關文章︰【異動股】圓通速遞國際股價飈2.6倍　阿里巴巴斥資66億人幣增持圓通12%股權

阿里巴巴傳計劃增持圓通至30%成最大股東 圓通速遞國際尾市曾升15%

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編輯︰侯景成

香港股票 圓通速遞國際（06123） 收購 純利 盈喜

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