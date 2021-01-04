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【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息

Hot Talk 18:23 2021/01/04

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滙豐新年第一擊，推7天人民幣定存享10厘，跟南商看齊，膺冠絕全城息率。

龍頭大行搶人民幣定期存款，滙豐（HSBC）新年第一擊，今天（1月4日）新推人幣定存息，合資格的指定理財戶，以指定貨幣的兌換新資金，最高竟達10厘，存期短至7天；而入場費為等值3萬港元，須「尚玉」客戶的指定理財戶，才享最高特惠息。至於「卓越理財戶」，相同短存亦有9.9厘。另方面，如以一個月存期來看，滙豐頭炮也有超高息優惠，最高為4.5厘，同樣是「尚玉」的指定理財戶及合資格新資金；而「卓越理財戶」一個月亦有4.4厘。

此外，除了以新錢享特高息外，存戶以現有資金，開立7天短存最高也有9厘，一個月亦有4厘。而無論是新舊資金，滙豐的上限為等值2000萬港元。專家預計，龍頭發鈔行於新年即突擊，搶人幣息，料中小行亦要跟加，令人幣提早爆加息戰。

比併大小銀行，目前南商亦提供7天短存，有10厘的破頂息，適用於所有客戶，只要求兌換資金，起存額為等值3萬港元，優惠至2月26日止。而一個月的「高息王」，是富邦的4.88厘，進場費為等值10萬港元的兌換資金，上限3,000萬港元。

元旦伊始，人民幣滙價續開門紅，無論是在岸價或離岸價，逢關破關；在岸人民幣兌美元（CNY）一度升穿6.46關口；而反映境外市場的離岸人民幣（CNH）更神勇，一度突破6.45關口。專家預計人幣未見頂，料受春節行情帶動，預計在岸價反覆於年中勁彈至6.3才到價。如以在岸價今天在亞洲收盤報6.4628，而渣打及花旗不約而同預料，今年中將挑戰6.3新高；即較現滙仍約有2.5%漲幅。

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【人民幣定期存款】工銀128日定存息高達2.15厘 港元最高0.65厘

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

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