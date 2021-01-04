  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (一) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘋果Macbook軟件程式被指命名不當　險遭官方下架

科技 18:55 2021/01/04

分享：

外國一款「Amphetamine」程式的命名，被懷疑鼓勵用戶使用該款藥物，Apple表示考慮在1月12日將其程式下架。

蘋果（Apple）近期開始加強力度監管手機應用程式。最近外國一款「Amphetamine」程式，突然收到Apple發出的警告通知，被指其程式名稱違反Mac App Store準則，懷疑是鼓勵用戶使用該藥物，Apple將考慮在1月12日將其程式下架。

「Amphetamine」程式於2014年推出，至今累積超過43萬次下載量。該程式為免費的macOS軟件，主要功能是防止Mac電腦進入睡眠模式。最近Apple表示，該程式採用「安非他命」（Amphetamine）藥物名稱來命名，以及採用藥丸圖示設計，懷疑在鼓勵用戶使用該藥物。Apple聲稱，該款程式違反Mac App Store準則，因此向開發人員發出警告，並要求對方作出修改，否則會在1月12日下架該程式。

<<【仿傚蘋果】參照蘋果iPhone做法　Galaxy S21系列不支援插卡擴充

<<蘋果強制下架私人室內派對App　防止民眾聚會散播病毒

其後，程式開發人員William Gustafson解釋，「安非他命」在美國屬於合法使用藥物，表示自己無意透過程式來推廣用戶使用該藥物。他更向蘋果提出上訴，並在社交媒體Twitter上號召用戶替他平反。後來Apple表示接受William Gustafson的上訴理據，並撤回下架「Amphetamine」的決定。

責任編輯：李寶如

相關文章

【仿傚蘋果】參照蘋果iPhone做法　Galaxy S21系列不支援插卡擴充
2021/01/01
【仿傚蘋果】參照蘋果iPhone做法　Galaxy S21系列不支援插卡擴充
【摺疊手機】傳蘋果正測試旗下首款摺疊手機　最快於2022年面世
2020/12/30
【摺疊手機】傳蘋果正測試旗下首款摺疊手機　最快於2022年面世
AirPods Pro零件諜照曝光　揭示第二代或將提供兩種尺寸
2020/12/30
AirPods Pro零件諜照曝光　揭示第二代或將提供兩種尺寸
蘋果App Store明年起佣金比例減半　1月1日正式生效
2020/12/24
蘋果App Store明年起佣金比例減半　1月1日正式生效
手機Apps 軟件 設計 美國 Apple App Store Twitter MacBook macOS Mac電腦

下一篇文章

【2021科技趨勢】Amazon技術總監：8大科技預測　現實世界與數碼世界漸融合
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

傳華為與騰訊雙方不和　突然宣布全面下架騰訊遊戲
傳華為與騰訊雙方不和　突然宣布全面下架騰訊遊戲
【仿傚蘋果】參照蘋果iPhone做法　Galaxy S21系列不支援插卡擴充
【仿傚蘋果】參照蘋果iPhone做法　Galaxy S21系列不支援插卡擴充
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【機器學習】科學家透過AI發現月球隕石坑　節省曠日廢時過程
【機器學習】科學家透過AI發現月球隕石坑　節省曠日廢時過程
傳三星新款旗艦Galaxy S21定價較上一代便宜　普通版約售7,100元
傳三星新款旗艦Galaxy S21定價較上一代便宜　普通版約售7,100元
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？