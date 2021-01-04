蘋果Macbook軟件程式被指命名不當　險遭官方下架

▲ 外國一款「Amphetamine」程式的命名，被懷疑鼓勵用戶使用該款藥物，Apple表示考慮在1月12日將其程式下架。

蘋果（Apple）近期開始加強力度監管手機應用程式。最近外國一款「Amphetamine」程式，突然收到Apple發出的警告通知，被指其程式名稱違反Mac App Store準則，懷疑是鼓勵用戶使用該藥物，Apple將考慮在1月12日將其程式下架。

「Amphetamine」程式於2014年推出，至今累積超過43萬次下載量。該程式為免費的macOS軟件，主要功能是防止Mac電腦進入睡眠模式。最近Apple表示，該程式採用「安非他命」（Amphetamine）藥物名稱來命名，以及採用藥丸圖示設計，懷疑在鼓勵用戶使用該藥物。Apple聲稱，該款程式違反Mac App Store準則，因此向開發人員發出警告，並要求對方作出修改，否則會在1月12日下架該程式。

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其後，程式開發人員William Gustafson解釋，「安非他命」在美國屬於合法使用藥物，表示自己無意透過程式來推廣用戶使用該藥物。他更向蘋果提出上訴，並在社交媒體Twitter上號召用戶替他平反。後來Apple表示接受William Gustafson的上訴理據，並撤回下架「Amphetamine」的決定。

責任編輯：李寶如