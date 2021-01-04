英27歲藍領主張低物欲生活 憑慳錢10式及放租 擁逾100萬美元資產

開源、節流，以上兩種方法都是有助增加財富的策略，不過在能夠開源之前，節流顯得相當重要。當然會有人認爲，只要開源成功，節流可有可無。假設你希望創業，就算本金不夠，以借貸方式還是可以獲得你所需的資金，但風險卻相當高，如果你是輸不起的一群，在兩者之間取得平衡就顯得相當重要。

CNBC報道了一名美國27歲的青年Todd Baldwin，在25歲時已經擁有超過100萬美元的資產（約780萬港元），現時每年收入更達61.5萬美元。雖然已經成為了一名 「小富豪」，不過他與妻子依然過著低調的生活，不亂消費，也對奢侈品沒有什麽欲望。Todd Baldwin的致富道路毫不輕易，但在他的成功故事上，我們可以歸納出數個要點。

職業無分貴賤 「Cash is Cash」

Todd Baldwin是來自單親家庭，他自小看見母親要做4份工作，並養育3名孩子，每天都會擔心財務問題。這樣令Todd年少時不希望自己長大後，像母親一樣經常要為金錢而煩惱。因此便開始尋找工作，而Todd第一份工作是鏟糞工作，而當時他的薪金是只有3美元。雖然一般人相當抗拒做低下層工作，但為了存錢，就算Todd也不介意當「鏟糞工」。

【財務自由】想提早退休？ 實踐「4%法則」的3個考慮：【下一頁】

靠被動收入 從年薪5萬美元增至年薪240萬

在報道中，Todd提到自己在2014年輟學後投身保險行業，從事銷售工作。而且起初只有年薪約5萬美元（約39萬港元），即是每月約3萬港元月薪。經過一番努力後，Todd現時平均每月收入增至約20萬港元。其中有一大部分來自放租的物業，據悉他一共擁有6間價值超過400萬美元（約3,120萬港元）的出租房地產。這6個出租房地產是在他們23歲時買下，當時是價值50萬美金（約390萬港元），他們平時節省下的錢，就是用作投資房地產。

想靠樓房投資達財務自由？ 首先放棄 「Dream House」概念：【下一頁】

10招地獄慳錢法

如上述報道所指，Todd出身於普通家庭，沒有父幹，也不是高學歷一族，在設法提高自己收入之餘，也靠著10招地獄慳錢法，幫自己更快將財富纍計起來。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽