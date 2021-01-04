【新股IPO】據報滴滴出行擬今年在港上市 估值最多800億美元

去年已盛傳中國網約車企業滴滴出行計劃在今年上市，據內地媒體報道，滴滴擬選擇香港作為上市地點，目標估值介乎600至800億美元，目前正與高盛及摩通等投行接洽。

傳京東物流今年一二季上市 已選定美銀高盛籌備上市工作，想知詳情請按：【下一頁】

受疫情影響，滴滴出行的訂單量曾跌至1,000萬宗以下，滴滴出行在私募市場的部分股票交易價遠不及2017年時的560億美元估值，更有大型基金在去年以350億美元估值的價格收購公司部分股份。



另一方面，較早前有指美團(03690) 有意收購滴滴出行，惟消息人士表示報道不實，雙方沒有正式進行洽商。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正