  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (一) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】據報滴滴出行擬今年在港上市 估值最多800億美元

股樓投資 18:38 2021/01/04

分享：

去年已盛傳中國網約車企業滴滴出行計劃在今年上市，據內地媒體報道，滴滴擬選擇香港作為上市地點，目標估值介乎600至800億美元，目前正與高盛及摩通等投行接洽。

傳京東物流今年一二季上市　已選定美銀高盛籌備上市工作，想知詳情請按：【下一頁】

受疫情影響，滴滴出行的訂單量曾跌至1,000萬宗以下，滴滴出行在私募市場的部分股票交易價遠不及2017年時的560億美元估值，更有大型基金在去年以350億美元估值的價格收購公司部分股份。

另一方面，較早前有指美團(03690) 有意收購滴滴出行，惟消息人士表示報道不實，雙方沒有正式進行洽商。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

滴滴出行 香港股票

上一篇文章

【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元

下一篇文章

【創投圈趨勢】農業科技（Agtech）成投資新熱　名人愛投這種農作物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選
【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕