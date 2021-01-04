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【大行點睇】華創證券維持恒安「強推」評級目標價63元

股樓投資 18:05 2021/01/04

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華創證券發表報告指，恒安國際（01044）的三大產品，包括衛生巾、紙巾等用品的市場佔有率於中國市場均名列前茅，該行預計在去年至2022年的歸母淨利潤分別為45.33億、48.83億及52.14億元。基於公司品牌效應強勁，多元業務拓展前景廣闊，該行指，對恒安維持「強推」評級，目標價63元。恒安今盤中一度高見56.85元，最終收市升2%，報56元。

恒安國際主要業務範圍主要涵蓋婦女衛生巾、嬰兒紙尿褲及紙巾等個人衛生用品。報告指，恒安的紙巾業務集中在佈局低中高產品，並不斷提升濕巾、廚房用紙等高毛利率產品的佔比；其二公司在衛生巾行業具領先地位，毛利率佔據行業首位同時，該品牌可滿足多層級消費需求。報告又指，恒安亦積極研發推廣高端紙尿褲，相信有關高毛利產品的快速增長，將有利於提升紙尿褲業務的整體盈利水平。

【大行報告】美銀看好太陽能玻璃前景　調高信義光能及福萊特目標價3成 詳情請按【見下頁

隨着紙巾業市場規模不斷擴大，該行指，市場集中度相對分散，其中於2019年中國生活用紙行業的五個企業集中率（CR5）為31%，仍低於日本的58.4%及美國的50.5%，意味著市場競爭格局加劇，即尚有提升空間。報告又指，女性衛生用品行業發展則較為成熟，國內本土企業競爭力強，而成人紙尿褲市場仍處於起步階段，尚未出現對市場具有話語權的龍頭企業，品牌競爭格局不明晰。

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記者：溫藹紅

品牌 恒安國際（01044） 中國市場 大行報告

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