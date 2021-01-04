【ET講股通】梁耀康：強者恒指上望二萬八 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股新一年首天表現理想，恒指全日收報27472點，升241點，大市總成交1,826億元。

恒指上試28000 小米36元上獲利

恒指陰陽燭呈「破腳穿頭」利好形態，主因上證突破持續數月的橫行區，成交放量。投資者信心強，恒指後市仍有上升空間，先看能否突破28000關，再下一關看28500點，長遠不排除上試29500、29700點水平。

強者恒強，多個板塊表現亮麗，包括汽車、光伏、科技硬件、消費、餐飲等。觀眾若持有強勢板塊股份，宜續持有，待出現利淡訊號才沽出部分獲利。多隻股份創新高，小米 （01810） 升6.2%至35.25元，可待36元以上水平，獲利部分。

房貸佔比設限 內房內銀同受壓

中資電訊、石油股受壓，限制大市升幅。紐交所要求3大中資電訊股除牌，拖累後者受壓，惟底部已見初步支持，現價具一定留意價值。憂慮被美國納入黑名單，石油股亦受壓，惟中海油 （00883） 低位已見一定支持。

內銀、內險股亦受壓，主因內地收緊銀行房貸佔比上限。碧桂園 （02007） 跌5%，建行 （00939） 跌2%。惟相信新政策對大型內房、內銀股影響有限。

新股首選麥迪衛康 醫渡科技

多隻半新股破位而上，兩隻家電股、藍月亮 （06993） 等，均有一定留意價值。

香港電視 （01137） 升6.8%，主因業務拓展有新方向，將推出電子商貿方案。若看好此股前景，也可小注上車，惟不宜重注，因新業務或「燒錢」不斷。

新股方面，建議認購麥迪衛康 （02159） 及醫渡科技 （02158） ，次選稻草熊 （02125） 、網上車市 （01490） 。

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