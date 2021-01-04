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【阿里巴巴股價】馬雲缺席真人騷節目惹關注　 CNBC：馬雲疑似失蹤

股市 17:43 2021/01/04

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馬雲在國際的知名度遠高於其他中國富豪，其去向也成為西方傳媒的焦點。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市觸礁後，阿里巴巴創辦人馬雲已有兩個月仍未公開露面。美國全國廣播公司財經頻道（CNBC） 以「馬雲懷疑失蹤」為題，指馬雲作為評審，缺席其創作的非洲真人騷電視節目《非洲商業英雄》（Africa's Business Heroes） 最後一集，令馬雲的去向更添懸疑。

馬雲去年10月底在公開場合批評中國監管制度後，至今一直未有公開露面。《非洲商業英雄》的決賽於11月舉行，當時正值馬雲失言風波，以及螞蟻集團上市遭煞停不久。該節目決賽評判立即換上阿里巴巴高管彭蕾。阿里巴巴發言人回覆媒體查詢時解釋，基於日程安排有衝突，馬雲未能再參與節目決賽的評審小組成員。 不過，節目網站移除馬雲照片，引起外界關注。

另外，馬雲在發表具有爭議性的言論後，一直未有更新社交媒體。最後的Twitter帖文需要回溯至去年10月10日，此後就沒有再更新其賬號。 然而，在真人騷決賽之前的幾周，馬雲曾在Twitter上表示自己迫不及待地見到參賽者。

螞蟻集團上市觸礁後，阿里巴巴成為反壟斷對象。彭博此前引述消息人士報道，內地政府建議馬雲留在中國。CNBC報道又稱，在2016年至2017年之間，在內地反腐運動中，中國很多億萬富翁亦失了蹤，如明天系的肖建華。有些人在表述「幫助當局」的立場後再次出現，但有些則從未回來。

馬雲在國際的知名度遠高於其他中國富豪，其去向也成為西方傳媒的焦點。

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