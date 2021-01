脫歐後蘇格蘭公投呼聲再起 約翰遜：一個世代只能一次

英國在今年1月1日起正式脫歐,令自2016年來的脫歐風波隨着與歐盟簽訂貿易協議暫時落幕,但卻令民眾開始聽到蘇格蘭二次公投的聲音。2014年舉行的蘇格蘭獨立公投被視為當年影響英國甚至世界的一次投票,從2007年起便把持着蘇格蘭議會及政府的蘇格蘭民族黨(Scottish National Party)則視該次公投為尋求獨立的最好時機。公投的投票率高達84%,並最終以200萬不同意對161萬同意否決了蘇格蘭獨立。

蘇格蘭獨立其中一個失敗的原因,為投反對票的選民擔心蘇格蘭獨立後將立即脫離歐盟,其後需要重新向歐盟遞交申請書,再經長時間審核才能重新加入,令獨立後的蘇格蘭失去身為歐盟成員的福利及補助等等,但兩年後的脫歐公投的結果卻令當初投票投反對獨立的選民大失所望。

2016年脫歐公投的結果顯示,支持留歐的選民達62%,支持脫歐的只有38%,證明留歐是蘇格蘭的主流民意。

▲ 2016年脫歐公投結果

英國首相約翰遜(Boris Johnson)在周日(3日)接受BBC訪問時表示,這樣的公投只能「一世代一次(only once in a generation)」他認為現時全國並沒有再次公投的呼聲,並強調:「根據我個人的經驗,公投對這個國家來說並不是一件愉快的事。」

被問到為何在1975年及2016年舉行了兩次關於歐盟的公投,而蘇格蘭只能有一次,約翰遜答道「這關乎到一個適合的空檔。(That seems to be about the right sort of gap)」

蘇格蘭首席大臣施雅晴(Nicola Sturgeon)在她所屬黨派SNP的網站中向約翰遜大唱反調:「英國政府已經讓蘇格蘭走了一段很長時間的彎路,尤其在脫歐問題上。毫無疑問地,蘇格蘭人民受夠了。」她同時向歐盟表達日後合作的意願:「我們(蘇格蘭)不想脫歐,我們希望能以一個對等的夥伴關係加入重新加入歐盟。」

近來的民調顯示,蘇格蘭人民對英國在處理新冠疫情上感到不滿,並認為政府在脫歐談判中對捕魚權的讓步出賣了蘇格蘭漁民。

