【內房數據】恒大全年銷售升20% 一文看清內房12月及2020年銷售表現（不斷更新）

▲ 一文看清內房12月及2020年銷售表現

踏入2021年，內地房地產公布2020年12月及全年數據。富瑞引述克而瑞數據指，主要地產商於12月銷售按年平均增長34%，帶動全年銷售增長15%，大部份均能完成全年銷售目標。該行預期，在低基數效應下，今年第一季的銷售動力可以持續。以下本報綜合12月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣。

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恒大 （03333） 12月份實現合約銷售金額445.9億元，合約銷售面積510.2萬平方米，銷售回款668.5億元。2020年實現合約銷售金額7,232.5億元，按年增長20.3%，完成全年銷售目標111%，惟仍未達內部目標8000億元，合約銷售面積8,085.6萬平方米，按年增長 38.3%，銷售回款6,531.6億元，按年增長38.5%，全年銷售回款率達90.3%。集團2021年合約銷售目標7,500億元人民幣，有息負債目標再下降1,500億元人民幣。

恒大指，截至去年底，本集團有息負債餘額7,165億元 人民 幣 ，9個月實現有息負債下降1,578億元。

金地商置 （00535） 12月的合約銷售總額約108.85億元，按年跌2.6%，期內合約銷售總面積約63.57萬平方米，銷售均價為每平方米約17,100元。全年累計合約銷售總額約751.65億元，按年升18.1%，而累計銷售總面積約338.76萬平方米。據悉，集團去年銷售目標定為756億元，意味並未完成年度目標。

銀城國際 （01902） 12月合約銷售額約為69.7億元，按年增1.2倍，合約建築面積約為23.3萬平方米，平均合約售價約每平方米29,997元。全年累計合約銷售額按年增17.1%至約232.1億元，未完成全年銷售目標240億元，總合約建築面積約為115.3萬平方米及平均合約售價約 為每平方米20,125元。

美的置業 （03990） 全年合同銷售金額約1,261.6億元，按年增24.6%，而相應的已售建築面積約1,111.4萬平方米。

當代置業 （01107） 12月合約銷售額約52.51億元，其中物業合約銷售額約51.2億元，車位合約銷售額約1.3億元。全年合約銷售額約422.1億元，其中物業合約銷售額約416億，車位合約銷售額約6.1億元。

中國金茂 （00817） 12月簽約銷售金額308億元，按年增1.4倍 簽約銷售建築面積約111.6萬平方米。去年集團累計取得簽約銷售金額共計2311億元，按年增43.7%，完成全年銷售目標2000億元，簽約銷售建築面積約1129萬平方米。

花樣年 （01777） 12月銷售額為約60.4億元，按年增6%，相應已售建築面積為約35.9萬平方米，平均售價為每平方米約16,805 元。去年集團已累積的銷售額為約492.07億元，按年增35.9%，已超額完成全年銷售目標450億元，相應已售建築面積為約334.7萬平方米，平均售價為每平方米約14,701元。

德信中國 （02019） 12月合約銷售金額約84.1億元，按年增98.3%，合約銷售面積約53萬平方米。去年集團實現累計合約銷售金額約635.3億元，按年增40.9%，累計合約銷售面積約311.4萬平方米。集團指已超額完成年度合約銷售目標。

時代中國 （01233） 去年累計合同銷售金額約為1,003.81億元，按年增28.1%，超額完成全年銷售目標823億元，簽約建築面積約為673.1萬平方米。單計12月，集團合同銷售金額約為167.9億元，簽約建築面積約為92.8萬平方米。

佳兆業 （01638） 12月合約銷售額166.8億元， 按年增長約28.1%。合約銷售面積約為95萬平方米， 按年增長約70.9%。全年集團實現合約銷售額1,069億 元，按年增長約21.3%，成功完成1000億的銷售目標，合約銷售面積約為 616.5萬，按年增長約32.8%。

中國奧園 （03883） 12月合同銷售額約192.5億元，按年增長15%。全年物業合同銷售額累計約1,330.1億元，按年增長13%。據指，奧園預期全年銷售目標約1322億元。

碧桂園 （02007） 12月歸屬股東權益的合同銷售金額約128.2億元，按年增加3.73%，合同銷售建築面積約147萬平方米，按年增加1.43%。全年共實現股東權益的合同銷售金額約5,706.6億元，按年增加3.34%，合同銷售建築面積約6,733萬平方米，按年增加7.95%。

合景泰富 （01813） 12月預售額為128.97億元，按年增加40.2%，預售建築面積約為67.3萬平方米，與去年同期相比增加50.9%。

雅居樂 （03383） 12月預售金額合計為223.7 億元，而對應建築面積為161.2萬平方米，平均價為每平方米13,879元。全年預售金額合計為1,381.9億元，而對應建築面積為1,025.0 萬平方米，平均價為每平方米13,482元。這意味公司已完成全年銷售目標1200億元。

融信中國 （03301） 12月合約銷售額約215億元，按年增41.3%，合約建築面積約102.7萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,933元。全年總合約銷售額約1551.7億元，按年增9.8%，合約建築面積約為725.1萬平方米，平均合約售價約為每平方米21,401元。

大發地產 （06111） 全年合同銷售金額約為303.2億元，按年上升約44.3%；累計合同銷售面積為204.5萬平方米；平均銷售價格為每平方米約14,826元。

富力 （02777） 12月的月內權益合約銷售總金額約為 215億元，按月及按年升47%及20%，銷售面積達約160萬平方米，按月及按年升31%及19%。2020年全年，權益合約銷售金額約1,387.9億元，銷售面積達約 1153.1萬平方米。這意味富力今年仍未能完成全年銷售目標1520億元，只達91%。

景瑞 （01862） 12月的合約簽約銷售額約為35.12億元，按年跌22.4%，合同銷售面積約為13.4萬平方米，合同銷售均價每平方米26,166元。全年累計合約簽約銷售額約為255.07億元，按年增1.4%，合同銷售面積約為1，15.8萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,033元。

中梁 （02772） 12月合約銷售約201億元，按年跌8.6%，合約銷售面積約164萬平方米，合約銷售均價約12,300元。全年合約銷售約1,688億元，按年增10.7%，完成全年銷售目標1688億元，合約銷售面積約1350.6萬平方米，合約銷售均價約12,500元。

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編輯：袁諾曦