【內房數據】富力上月銷售按年升20% 一文看清內房12月及2020年銷售表現（不斷更新）

▲ 一文看清內房12月及2020年銷售表現

踏入2021年，內地房地產公布2020年12月及全年數據。富瑞引述克而瑞數據指，主要地產商於12月銷售按年平均增長34%，帶動全年銷售增長15%，大部份均能完成全年銷售目標。該行預期，在低基數效應下，今年第一季的銷售動力可以持續。以下本報綜合12月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣。

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融信中國 （03301） 12月合約銷售額約215億元，按年增41.3%，合約建築面積約102.7萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,933元。全年總合約銷售額約1551.7億元，按年增9.8%，合約建築面積約為725.1萬平方米，平均合約售價約為每平方米21,401元。

大發地產 （06111） 全年合同銷售金額約為303.2億元，按年上升約44.3%；累計合同銷售面積為204.5萬平方米；平均銷售價格為每平方米約14,826元。

富力 （02777） 12月的月內權益合約銷售總金額約為 215億元，按月及按年升47%及20%，銷售面積達約160萬平方米，按月及按年升31%及19%。2020年全年，權益合約銷售金額約1,387.9億元，銷售面積達約 1153.1萬平方米。這意味富力今年仍未能完成全年銷售目標1520億元，只達91%。

景瑞 （01862） 12月的合約簽約銷售額約為35.12億元，按年跌22.4%，合同銷售面積約為13.4萬平方米，合同銷售均價每平方米26,166元。全年累計合約簽約銷售額約為255.07億元，按年增1.4%，合同銷售面積約為1，15.8萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,033元。

中梁 （02772） 12月合約銷售約201億元，按年跌8.6%，合約銷售面積約164萬平方米，合約銷售均價約12,300元。全年合約銷售約1,688億元，按年增10.7%，完成全年銷售目標1688億元，合約銷售面積約1350.6萬平方米，合約銷售均價約12,500元。

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編輯：袁諾曦