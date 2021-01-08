【內房數據】保利置業去年銷售升20.6% 一文看清內房12月及2020年銷售表現（不斷更新）

▲ 一文看清內房12月及2020年銷售表現

踏入2021年，內地房地產公布2020年12月及全年數據。富瑞引述克而瑞數據指，主要地產商於12月銷售按年平均增長34%，帶動全年銷售增長15%，大部份均能完成全年銷售目標。該行預期，在低基數效應下，今年第一季的銷售動力可以持續。以下本報綜合12月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣。

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保利置業 （00119） 去年合約銷售額為521億元人民幣，按年升20.6%；合約銷售面積為283萬平方米，按年升19.92%。

世茂集團 （00813） 12月份的合約銷售金額為375億元，按年增加16%，合約銷售面積為214.2萬平方米，按年增加14.1%，平均銷售價格為每平方米17,502元，全年集團累計實現銷售金額為3,003.1億元，按年升15%，完成全年銷售目標，全年累計合約銷售面積為1712.6萬平方米，按年升17%，平均銷售價格為每平方米17,536元。

正榮地產 （06158） 12月份的合約銷售金額為170.9億元，按年增加26.6%；合約銷售面積為98萬平方米，按年升19.4%；平均銷售價格為每平方米17,400元，按年升6%。全年集團累計實現銷售金額為1419億元，按年升21.8%，完成全年目標100.1%；全年累計合約銷售面積為889.7萬平方米，按年升18.6%，平均售價為每平方米15,900元。

寶龍地產 （01238） 12月份的合約銷售金額為96億元，按年上升90.5%，合約銷售面積為62.7萬平方米，按年上升100.3%；全年集團累計實現銷售金額為815.5億元，按年升35.1%，完成全年目標108.7%；全年累計合計銷售面積為532.7萬平方米，按年升41.4%。

龍湖集團 （00960） 12月份的合約銷售金額為278.1億元，按年增加40.5%，合同銷售面積為178.2萬平方米 ，按年升63.9%；全年集團實現累計銷售金額為2,706億元，按年升11.6%，完成全年目標104%；累計銷售合同銷售面積為1616.2萬平方米，按年增加13.2%。

禹洲集團 （01628） 12月份的合約銷售金額為63.53億元，按年減少19%；銷售面積為24.8萬平方米，按年減少54.5%；平均銷售價格為每平方米25,595元。全年集團實現累計銷售金額為1,049.7億元，按年增長39.7%，完成全年目標105%；累計銷售面積為626.5萬平方米，按年增長26%；平均銷售價格為每平方米16,756元。

建業地產 （00832） 12月份取得物業合同銷售額196.33億元，按年增加為0.8%，合同銷售建築面積292.7萬平方米，按年增加為3.3%，每平方米平均銷售價格為6,708 元，按年減少為2.5%。全年集團已取得物業合同銷售總額1,026.42億元，按年增加為1.5%，總合同銷售建築面積1459.7萬平方米，按年增加為1.8%。

萬科 （02202） 12月實現合同銷售面積642.2萬平方米，合同銷售金額1,015.4億元，按年增77.2%。全年公司累計實現合同銷售面積4,667.5萬平方米，按年增11.6%，合同銷售金額7,041.5億元。

中海外 （00688） 12月合約物業銷售金額約為397.87億元，相應的已售樓面面積約為202.69萬平方米，分別按年增加37.8%及增加28.6%。全年合約物業銷售金額約為3,607.23億元，完成全年銷售目標約9成，而相應的已售樓面面積約為1917.31萬平方米，分別按年增加12.5%及增加6.8%。

中國海外宏洋 （00081） 12月合約銷售額71.37億元及合約銷售面積55.61萬平方米，分別按年增加30.9%及5.5%。全年累計合約銷售額647.09億元，完成全年銷售目標600億元，合約銷售面積530.34萬平方米，分別按年增加20.4%及5.1%。

融創 （01918） 12月合同銷售金額約548.1億元，按年跌1.5%，合同銷售面積約350.9萬平方米，合同銷售均價約15,620元。全年累計實現合同銷售金額約5,752.6億元，按年增3.4%，完成全年銷售目標約96%，累計合同銷售面積約4,102.1萬平方米，合同銷售均價約人民幣14,020元。2020年，歸屬於公司的權益合同銷售金額約3,889.2億元。

恒大 （03333） 12月份實現合約銷售金額445.9億元，合約銷售面積510.2萬平方米，銷售回款668.5億元。2020年實現合約銷售金額7,232.5億元，按年增長20.3%，完成全年銷售目標111%，惟仍未達內部目標8000億元，合約銷售面積8,085.6萬平方米，按年增長 38.3%，銷售回款6,531.6億元，按年增長38.5%，全年銷售回款率達90.3%。集團2021年合約銷售目標7,500億元人民幣，有息負債目標再下降1,500億元人民幣。

恒大指，截至去年底，本集團有息負債餘額7,165億元 人民 幣 ，9個月實現有息負債下降1,578億元。

金地商置 （00535） 12月的合約銷售總額約108.85億元，按年跌2.6%，期內合約銷售總面積約63.57萬平方米，銷售均價為每平方米約17,100元。全年累計合約銷售總額約751.65億元，按年升18.1%，而累計銷售總面積約338.76萬平方米。據悉，集團去年銷售目標定為756億元，意味並未完成年度目標。

銀城國際 （01902） 12月合約銷售額約為69.7億元，按年增1.2倍，合約建築面積約為23.3萬平方米，平均合約售價約每平方米29,997元。全年累計合約銷售額按年增17.1%至約232.1億元，未完成全年銷售目標240億元，總合約建築面積約為115.3萬平方米及平均合約售價約 為每平方米20,125元。

美的置業 （03990） 全年合同銷售金額約1,261.6億元，按年增24.6%，而相應的已售建築面積約1,111.4萬平方米。

當代置業 （01107） 12月合約銷售額約52.51億元，其中物業合約銷售額約51.2億元，車位合約銷售額約1.3億元。全年合約銷售額約422.1億元，其中物業合約銷售額約416億，車位合約銷售額約6.1億元。

中國金茂 （00817） 12月簽約銷售金額308億元，按年增1.4倍 簽約銷售建築面積約111.6萬平方米。去年集團累計取得簽約銷售金額共計2311億元，按年增43.7%，完成全年銷售目標2000億元，簽約銷售建築面積約1129萬平方米。

花樣年 （01777） 12月銷售額為約60.4億元，按年增6%，相應已售建築面積為約35.9萬平方米，平均售價為每平方米約16,805 元。去年集團已累積的銷售額為約492.07億元，按年增35.9%，已超額完成全年銷售目標450億元，相應已售建築面積為約334.7萬平方米，平均售價為每平方米約14,701元。

德信中國 （02019） 12月合約銷售金額約84.1億元，按年增98.3%，合約銷售面積約53萬平方米。去年集團實現累計合約銷售金額約635.3億元，按年增40.9%，累計合約銷售面積約311.4萬平方米。集團指已超額完成年度合約銷售目標。

時代中國 （01233） 去年累計合同銷售金額約為1,003.81億元，按年增28.1%，超額完成全年銷售目標823億元，簽約建築面積約為673.1萬平方米。單計12月，集團合同銷售金額約為167.9億元，簽約建築面積約為92.8萬平方米。

佳兆業 （01638） 12月合約銷售額166.8億元， 按年增長約28.1%。合約銷售面積約為95萬平方米， 按年增長約70.9%。全年集團實現合約銷售額1,069億 元，按年增長約21.3%，成功完成1000億的銷售目標，合約銷售面積約為 616.5萬，按年增長約32.8%。

中國奧園 （03883） 12月合同銷售額約192.5億元，按年增長15%。全年物業合同銷售額累計約1,330.1億元，按年增長13%。據指，奧園預期全年銷售目標約1322億元。

碧桂園 （02007） 12月歸屬股東權益的合同銷售金額約128.2億元，按年增加3.73%，合同銷售建築面積約147萬平方米，按年增加1.43%。全年共實現股東權益的合同銷售金額約5,706.6億元，按年增加3.34%，合同銷售建築面積約6,733萬平方米，按年增加7.95%。

合景泰富 （01813） 12月預售額為128.97億元，按年增加40.2%，預售建築面積約為67.3萬平方米，與去年同期相比增加50.9%。

雅居樂 （03383） 12月預售金額合計為223.7 億元，而對應建築面積為161.2萬平方米，平均價為每平方米13,879元。全年預售金額合計為1,381.9億元，而對應建築面積為1,025.0 萬平方米，平均價為每平方米13,482元。這意味公司已完成全年銷售目標1200億元。

融信中國 （03301） 12月合約銷售額約215億元，按年增41.3%，合約建築面積約102.7萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,933元。全年總合約銷售額約1551.7億元，按年增9.8%，合約建築面積約為725.1萬平方米，平均合約售價約為每平方米21,401元。

大發地產 （06111） 全年合同銷售金額約為303.2億元，按年上升約44.3%；累計合同銷售面積為204.5萬平方米；平均銷售價格為每平方米約14,826元。

富力 （02777） 12月的月內權益合約銷售總金額約為 215億元，按月及按年升47%及20%，銷售面積達約160萬平方米，按月及按年升31%及19%。2020年全年，權益合約銷售金額約1,387.9億元，銷售面積達約 1153.1萬平方米。這意味富力今年仍未能完成全年銷售目標1520億元，只達91%。

景瑞 （01862） 12月的合約簽約銷售額約為35.12億元，按年跌22.4%，合同銷售面積約為13.4萬平方米，合同銷售均價每平方米26,166元。全年累計合約簽約銷售額約為255.07億元，按年增1.4%，合同銷售面積約為1，15.8萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,033元。

中梁 （02772） 12月合約銷售約201億元，按年跌8.6%，合約銷售面積約164萬平方米，合約銷售均價約12,300元。全年合約銷售約1,688億元，按年增10.7%，完成全年銷售目標1688億元，合約銷售面積約1350.6萬平方米，合約銷售均價約12,500元。

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編輯：袁諾曦