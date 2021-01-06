  • 17°C
香港時間 : 2021106日 (三) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房數據】中海外去年銷售升12% 一文看清內房12月及2020年銷售表現（不斷更新）

股市 19:20 2021/01/06

分享：

一文看清內房12月及2020年銷售表現

踏入2021年，內地房地產公布2020年12月及全年數據。富瑞引述克而瑞數據指，主要地產商於12月銷售按年平均增長34%，帶動全年銷售增長15%，大部份均能完成全年銷售目標。該行預期，在低基數效應下，今年第一季的銷售動力可以持續。以下本報綜合12月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣。

內銀房貸設限，上限為多少？詳看 【下一頁】

回顧內房股11月銷售數據，詳看【下一頁】

內房股今年幾時入市好？ 詳看【下一頁】

中海外 （00688） 12月合約物業銷售金額約為397.87億元，相應的已售樓面面積約為202.69萬平方米，分別按年增加37.8%及增加28.6%。全年合約物業銷售金額約為3,607.23億元，完成全年銷售目標約9成，而相應的已售樓面面積約為1917.31萬平方米，分別按年增加12.5%及增加6.8%。

中國海外宏洋 （00081） 12月合約銷售額71.37億元及合約銷售面積55.61萬平方米，分別按年增加30.9%及5.5%。全年累計合約銷售額647.09億元，完成全年銷售目標600億元，合約銷售面積530.34萬平方米，分別按年增加20.4%及5.1%。

融創 （01918） 12月合同銷售金額約548.1億元，按年跌1.5%，合同銷售面積約350.9萬平方米，合同銷售均價約15,620元。全年累計實現合同銷售金額約5,752.6億元，按年增3.4%，完成全年銷售目標約96%，累計合同銷售面積約4,102.1萬平方米，合同銷售均價約人民幣14,020元。2020年，歸屬於公司的權益合同銷售金額約3,889.2億元。

恒大 （03333） 12月份實現合約銷售金額445.9億元，合約銷售面積510.2萬平方米，銷售回款668.5億元。2020年實現合約銷售金額7,232.5億元，按年增長20.3%，完成全年銷售目標111%，惟仍未達內部目標8000億元，合約銷售面積8,085.6萬平方米，按年增長 38.3%，銷售回款6,531.6億元，按年增長38.5%，全年銷售回款率達90.3%。集團2021年合約銷售目標7,500億元人民幣，有息負債目標再下降1,500億元人民幣。

恒大指，截至去年底，本集團有息負債餘額7,165億元 人民 幣 ，9個月實現有息負債下降1,578億元。

金地商置 （00535） 12月的合約銷售總額約108.85億元，按年跌2.6%，期內合約銷售總面積約63.57萬平方米，銷售均價為每平方米約17,100元。全年累計合約銷售總額約751.65億元，按年升18.1%，而累計銷售總面積約338.76萬平方米。據悉，集團去年銷售目標定為756億元，意味並未完成年度目標。

銀城國際 （01902） 12月合約銷售額約為69.7億元，按年增1.2倍，合約建築面積約為23.3萬平方米，平均合約售價約每平方米29,997元。全年累計合約銷售額按年增17.1%至約232.1億元，未完成全年銷售目標240億元，總合約建築面積約為115.3萬平方米及平均合約售價約 為每平方米20,125元。

美的置業 （03990） 全年合同銷售金額約1,261.6億元，按年增24.6%，而相應的已售建築面積約1,111.4萬平方米。

當代置業 （01107） 12月合約銷售額約52.51億元，其中物業合約銷售額約51.2億元，車位合約銷售額約1.3億元。全年合約銷售額約422.1億元，其中物業合約銷售額約416億，車位合約銷售額約6.1億元。

中國金茂 （00817） 12月簽約銷售金額308億元，按年增1.4倍 簽約銷售建築面積約111.6萬平方米。去年集團累計取得簽約銷售金額共計2311億元，按年增43.7%，完成全年銷售目標2000億元，簽約銷售建築面積約1129萬平方米。

花樣年 （01777） 12月銷售額為約60.4億元，按年增6%，相應已售建築面積為約35.9萬平方米，平均售價為每平方米約16,805 元。去年集團已累積的銷售額為約492.07億元，按年增35.9%，已超額完成全年銷售目標450億元，相應已售建築面積為約334.7萬平方米，平均售價為每平方米約14,701元。

德信中國 （02019） 12月合約銷售金額約84.1億元，按年增98.3%，合約銷售面積約53萬平方米。去年集團實現累計合約銷售金額約635.3億元，按年增40.9%，累計合約銷售面積約311.4萬平方米。集團指已超額完成年度合約銷售目標。

時代中國 （01233） 去年累計合同銷售金額約為1,003.81億元，按年增28.1%，超額完成全年銷售目標823億元，簽約建築面積約為673.1萬平方米。單計12月，集團合同銷售金額約為167.9億元，簽約建築面積約為92.8萬平方米。

佳兆業 （01638） 12月合約銷售額166.8億元， 按年增長約28.1%。合約銷售面積約為95萬平方米， 按年增長約70.9%。全年集團實現合約銷售額1,069億 元，按年增長約21.3%，成功完成1000億的銷售目標，合約銷售面積約為 616.5萬，按年增長約32.8%。

中國奧園 （03883） 12月合同銷售額約192.5億元，按年增長15%。全年物業合同銷售額累計約1,330.1億元，按年增長13%。據指，奧園預期全年銷售目標約1322億元。

碧桂園 （02007） 12月歸屬股東權益的合同銷售金額約128.2億元，按年增加3.73%，合同銷售建築面積約147萬平方米，按年增加1.43%。全年共實現股東權益的合同銷售金額約5,706.6億元，按年增加3.34%，合同銷售建築面積約6,733萬平方米，按年增加7.95%。

合景泰富 （01813） 12月預售額為128.97億元，按年增加40.2%，預售建築面積約為67.3萬平方米，與去年同期相比增加50.9%。

雅居樂 （03383） 12月預售金額合計為223.7 億元，而對應建築面積為161.2萬平方米，平均價為每平方米13,879元。全年預售金額合計為1,381.9億元，而對應建築面積為1,025.0 萬平方米，平均價為每平方米13,482元。這意味公司已完成全年銷售目標1200億元。

融信中國 （03301） 12月合約銷售額約215億元，按年增41.3%，合約建築面積約102.7萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,933元。全年總合約銷售額約1551.7億元，按年增9.8%，合約建築面積約為725.1萬平方米，平均合約售價約為每平方米21,401元。

大發地產 （06111） 全年合同銷售金額約為303.2億元，按年上升約44.3%；累計合同銷售面積為204.5萬平方米；平均銷售價格為每平方米約14,826元。

富力 （02777） 12月的月內權益合約銷售總金額約為 215億元，按月及按年升47%及20%，銷售面積達約160萬平方米，按月及按年升31%及19%。2020年全年，權益合約銷售金額約1,387.9億元，銷售面積達約 1153.1萬平方米。這意味富力今年仍未能完成全年銷售目標1520億元，只達91%。

景瑞 （01862） 12月的合約簽約銷售額約為35.12億元，按年跌22.4%，合同銷售面積約為13.4萬平方米，合同銷售均價每平方米26,166元。全年累計合約簽約銷售額約為255.07億元，按年增1.4%，合同銷售面積約為1，15.8萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,033元。

中梁 （02772） 12月合約銷售約201億元，按年跌8.6%，合約銷售面積約164萬平方米，合約銷售均價約12,300元。全年合約銷售約1,688億元，按年增10.7%，完成全年銷售目標1688億元，合約銷售面積約1350.6萬平方米，合約銷售均價約12,500元。

相關文章：

【內房股】富力傳獲廣州國資委營救 質押三項目公司股權 涉淨資產逾780億

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

編輯：袁諾曦

香港股票 中國奧園（03883） 德信中國（02019） 碧桂園（02007） 中國金茂（00817） 富力地產（02777） 大發地產（06111） 融信中國（03301）

上一篇文章

【資金流向】北水3日吸逾300億　買什麼股份？

下一篇文章

華置持有恒大股份 料錄未變現虧損約57.6億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）
【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）
【恒指夜期】海外資金率先搶高京東、阿里巴巴及拼多多美股　恒指夜期收市升197點（不斷更新）
【恒指夜期】海外資金率先搶高京東、阿里巴巴及拼多多美股　恒指夜期收市升197點（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600、中邦環境暗盤　新紐科技暗盤於富途收市升18%
【新股IPO】新紐科技9600、中邦環境暗盤　新紐科技暗盤於富途收市升18%