  • 18°C
香港時間 : 2021105日 (二) 01:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣】人民幣開門紅勁升 渣打及花旗齊料年中高見6.3

Hot Talk 23:55 2021/01/04

分享：

1月開局人民幣滙價勁升至逾兩年新高，大行花旗及渣打齊料未見頂，預計今年中再闖6.3新高。

元旦伊始首個交易天，人民幣滙價續開門紅，無論是在岸價或離岸價，逢關破關；在岸人民幣兌美元（CNY）一度升穿6.46心理關口；而反映境外市場的離岸人民幣（CNH）更神勇，更曾突破6.45新關。專家預計人幣未見頂，料受春季及兩會行情刺激，預計在岸價將反覆再闖新高，於今年中勁彈至6.3才到價。

如以在岸價今天（1月4日）在亞洲收盤報6.4628，而渣打及花旗兩位專家不約而同預計，今年中人幣將挑戰6.3新高；即較現滙仍約有2.5%漲幅。

財金界對人民幣今年最新目標價，詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +3
    +2

此外，現時市場對人幣預測呈大分歧，竟罕現中資睇淡，但外資卻鬥牛。不過，同一間中外資大集團，名嘴的看法亦各走極端。最明顯的，是光大系內兩位名家，對今年人幣預估堪稱牛熊對疊，差異甚大，皆因中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文認為，受惠息差優勢，復添美元積弱，間接推升包括人民幣等非美貨幣，預期今年底在岸價兌美元約為6.25。

反觀，光大新鴻基證券外匯策略師任曉平卻力排眾議，料年尾人幣乍現七算低位；甚至於第三季到第四季，有機會下試7.2的歷史新低。

誰人是神準人民幣專家，詳情可看【下一頁

然而，顏劍文拒評不同業界對人幣的差異預測，只料今年人幣不易上衝至六算新關；同樣亦難「破六進七」，除非再爆發黑天鵝事件，就如去年的百年不遇、受世紀新冠病毒所衝擊；否則，預計人幣今年全年的走向是拾級而上，在雙向波動中，傾向穩步偏強。

無疑是市面最熊的任曉平，預期2021年人幣不斷走貶，首季高見6.7，第二季6.8；第三季更乍現7算到7.2，及至第四季險守7算關。任曉平回應本報查詢解釋，首季環球經濟的增長仍處於放緩減慢的趨勢，且料特朗普及接班人拜登的對決將持續至1月份；但第二季至第三季，全球經濟增速將加快，惟中美關係再趨緊張，影響到產業鍊的重組，遂料第三季至第四季人幣有機會下試7.2的新低。

至於星展兩位專家，對人幣亦各有見解，曝光率甚高的星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享，早自數月前已捕捉人幣拐點的轉角市，料今年底上望6.25；可是，星展經濟研究部高級經濟師周洪禮較保守，表示該集團的「官方」（House View）年底目標價是6.5。

周洪禮強調，絕非唱反調對人幣有較悲觀的看法，只是相信有關方面不希望人幣升勢過急，只會按季緩升，首季見6.59，次季為6.56，第3季為6.53，及至年底才見6.5，以免漲勢過急，不利內地力主雙循環，當中出口的競爭力。

而渣打中國宏觀策略部主管劉潔今天重申，維持在岸價今年首季見6.4，年中更高見6.3才見頂。另一大好友、花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧則料今年中挑戰6.3，年底目標更上試六算。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關新聞：【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息

【人民幣定期存款】工銀128日定存息高達2.15厘 港元最高0.65厘

 

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 人民幣

最新專欄文章 更多

【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
2021/01/04
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣】誰是神準人民幣專家 估中去年底目標？
2021/01/01
【人民幣】誰是神準人民幣專家 估中去年底目標？
【人民幣】人行央票中標息率2.7厘勝預期 專家拆解人債遭搶購2大主因
2020/12/23
【人民幣】人行央票中標息率2.7厘勝預期 專家拆解人債遭搶購2大主因
【人民幣】明年人民幣滙價外資行最牛看6算 中資行唱反調罕有睇7算
2020/12/20
【人民幣】明年人民幣滙價外資行最牛看6算 中資行唱反調罕有睇7算
【人民幣】明年人民幣會否先高後低　市場看法分歧大（附每季目標價）
2020/12/15
【人民幣】明年人民幣會否先高後低　市場看法分歧大（附每季目標價）
外滙 特朗普 中美關係 美元 人民幣 花旗銀行 星展銀行

上一篇文章

【美股焦點】拼多多22歲員工加班猝死　「用命換錢」言論惹爭議刪文致歉　股價挫4%

下一篇文章

【新冠肺炎】港鐵車站客務中心外判員工確診　曾於炮台山及天后站工作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1617億超購393倍　吳奇隆稻草熊孖展171億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1617億超購393倍　吳奇隆稻草熊孖展171億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【開市9點半】醫渡科技IPO逾千億孖展　中移動等電訊商ADR規模約200億人幣　中證監：摘牌直接影響有限
【開市9點半】醫渡科技IPO逾千億孖展　中移動等電訊商ADR規模約200億人幣　中證監：摘牌直接影響有限
【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假
【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假