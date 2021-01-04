【人民幣】人民幣開門紅勁升 渣打及花旗齊料年中高見6.3

▲ 1月開局人民幣滙價勁升至逾兩年新高，大行花旗及渣打齊料未見頂，預計今年中再闖6.3新高。

元旦伊始首個交易天，人民幣滙價續開門紅，無論是在岸價或離岸價，逢關破關；在岸人民幣兌美元（CNY）一度升穿6.46心理關口；而反映境外市場的離岸人民幣（CNH）更神勇，更曾突破6.45新關。專家預計人幣未見頂，料受春季及兩會行情刺激，預計在岸價將反覆再闖新高，於今年中勁彈至6.3才到價。

如以在岸價今天（1月4日）在亞洲收盤報6.4628，而渣打及花旗兩位專家不約而同預計，今年中人幣將挑戰6.3新高；即較現滙仍約有2.5%漲幅。

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此外，現時市場對人幣預測呈大分歧，竟罕現中資睇淡，但外資卻鬥牛。不過，同一間中外資大集團，名嘴的看法亦各走極端。最明顯的，是光大系內兩位名家，對今年人幣預估堪稱牛熊對疊，差異甚大，皆因中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文認為，受惠息差優勢，復添美元積弱，間接推升包括人民幣等非美貨幣，預期今年底在岸價兌美元約為6.25。

反觀，光大新鴻基證券外匯策略師任曉平卻力排眾議，料年尾人幣乍現七算低位；甚至於第三季到第四季，有機會下試7.2的歷史新低。

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然而，顏劍文拒評不同業界對人幣的差異預測，只料今年人幣不易上衝至六算新關；同樣亦難「破六進七」，除非再爆發黑天鵝事件，就如去年的百年不遇、受世紀新冠病毒所衝擊；否則，預計人幣今年全年的走向是拾級而上，在雙向波動中，傾向穩步偏強。

無疑是市面最熊的任曉平，預期2021年人幣不斷走貶，首季高見6.7，第二季6.8；第三季更乍現7算到7.2，及至第四季險守7算關。任曉平回應本報查詢解釋，首季環球經濟的增長仍處於放緩減慢的趨勢，且料特朗普及接班人拜登的對決將持續至1月份；但第二季至第三季，全球經濟增速將加快，惟中美關係再趨緊張，影響到產業鍊的重組，遂料第三季至第四季人幣有機會下試7.2的新低。

至於星展兩位專家，對人幣亦各有見解，曝光率甚高的星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享，早自數月前已捕捉人幣拐點的轉角市，料今年底上望6.25；可是，星展經濟研究部高級經濟師周洪禮較保守，表示該集團的「官方」（House View）年底目標價是6.5。

周洪禮強調，絕非唱反調對人幣有較悲觀的看法，只是相信有關方面不希望人幣升勢過急，只會按季緩升，首季見6.59，次季為6.56，第3季為6.53，及至年底才見6.5，以免漲勢過急，不利內地力主雙循環，當中出口的競爭力。

而渣打中國宏觀策略部主管劉潔今天重申，維持在岸價今年首季見6.4，年中更高見6.3才見頂。另一大好友、花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧則料今年中挑戰6.3，年底目標更上試六算。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪