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教育局宣布全港中小學及幼稚園　 暫停面授課堂延至學校農曆新年假期（內附詳情）

環球政經 17:58 2021/01/04

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教育局局長楊潤鴻今日（4日）宣布，政府維持現行社交距離措施，教育局宣布全港中小學及幼稚園，將繼續暫停面授課堂和校內活動，由原定1月10日延至學校農曆新年假期。

楊潤鴻解釋，希望可以著此讓學校和家長作更多期的規劃：「我們明白到學生長期不能夠在學校上課，對他們的學習會有一定影響，也知道學校希望可與學生維持一些面授時間，因此在這段時間我也有限求容許學校，在做好衛生防護工作的前提底下，按照校本需要安掛少量學生回校，進行面授課堂。」他指出，在現有的安排下，中六學生已經可以回校上課，而小六學生也可以回校考試。

在1月11日後，學校也可將有關安排延伸至其他班別的學生；在中學方面，學校可安排中一至中六學生可回校進行半天（上午或下午）的面授課堂或考試，全校每天最多可辦兩節半天課堂，每半天回校學生數目，是以全校最高限額六分一學生為限。

為避免同學需要外出用膳，學校不可以安排同一級別學生進行全日課堂或考試，即上午或下午學生是需要為不同班級。

小學方面方面可安排學生進行不多於半天的面授課堂或考試。楊潤鴻指，教育局不建議學校在下午，安排個別班別學生，進行學習或其他活動，回校學生同樣以全校最高限額六分一學生為限。

補習學校則可以讓小部分學生回校進行不多於半天的面授課堂，回校學生同樣以全校最高限額六分一學生為限。幼稚園繼續暫定面授課堂或考試。

 

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責任編輯：黎淑雯

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政府維持現行社交距離措施　延遲兩周至1月20日

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