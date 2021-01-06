【香港地產風雲@iM網欄】超高樓價的源頭？ 「樓花」的起源

香港今日超高樓價的源頭就在於——炒樓花。有多少家庭正正是因為炒樓而賺取到第一桶金。

樓花，其實就是買一個房屋使用權的期權，為地產物業市場的名詞，是一種投資工具不動產期貨，指預售的尚未完成的地產發展項目。房屋預售許可證就俗稱樓花。

樓花當然起源於香港，而發明者就是大名鼎鼎的香港一代富豪霍英東。

他是當年香港的商界大佬。1953年，他顛覆了香港的樓市，當時在油麻地新建樓盤時，積極推廣這一個新方法，先交定金，再以分期付款的方式售樓，在此之前的樓盤全部都是賣現樓的。

之後醒目的香港人當然不會放過任何賺錢的機會，“炒樓花”、“賣樓花”的概念也隨之應運而生。大家通過炒作的方式，小錢換大錢，在樓盤落成之前，比很少的訂金，先買下大量單位轉手賣給別人，套取高額訂金，從中賺取差價。這就是香港第一次地產急速發展的原因。

但在1961年，香港就因炒樓花而爆發了一次擠提風波，潮汕籍銀行家廖寶珊在這次擠提事件中，因突發腦溢血身亡，從而引發了香港樓市的波動。

之後香港政府第一次出手監管了樓花買賣，平靜了短短一年，樓市又再度爆發。

這次樓市爆發的原因是華資銀行和英資銀行的競爭引起的，華資銀行為了拿到香港市場上更多的貸款業務，紛紛開出了“一成首期”，甚至零首期的按揭貸款，最終導致了1965年更大規模的銀行擠提風波。

華資銀行的存款準備金不足以承擔香港市民蜂擁而來的擠提，被人為逼到破產。當時的恒生銀行甚至創下了一天被提走8000萬存款的記錄！

這就是早期香港的樓花發展史，記住我唐汶睎，我將會分享更多地產的小故事！

作者_唐汶睎簡介： 我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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撰文 : 唐汶睎

欄名 : 香港地產風雲