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【創投圈趨勢】農業科技（Agtech）成投資新熱　名人愛投這種農作物

環球政經 18:28 2021/01/04

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據美國雜誌《財富》報導, 農業科技成為近幾年炙手可熱的投資新領域，被視為可持續發展的投資新項目，尤其是農業，利用科技解決現時工正面對的問題，例如土地管理、水源不足及勞工短缺的農耕問題，同時利用科技提升產量及質量，這個新範疇名為 Agtech，由Agriculture 及Technology兩個詞合成，中文譯作農業科技。根據調研公司Crunchbase的數據，2020年風投家向農業科技領域的初創企業就投資了40億美元。這比2019年的28億美元有明顯增長。

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以持續發展提供治蟲防蟲產品及方案的Marrone Bio Innovations，其創始人Pam Marrone亦指:「消費者比以往任何時候都更加關心他們的食品生產和加工方式。名人適應了這一趨勢，並看到它們可以幫助我們轉變為更加透明和可持續的食品體系，從而減少食品浪費並改善人們的健康。」投資者中不乏名人，其中包括專注農業技術的企業家和種子投資者Jaleh Daie，她指農業食品技術行業正在攀升，但尚未見頂，她觀察到不少名人，跟技術研發者見面，他們都對這一類農業技術感到興奮，並希望加入。

去年7月，美國女名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）和憑電影《黑天鵝》奪奧斯卡金奬影后的Natalie Portman在內的投資集團亦投資了燕麥奶公司Oatly，涉款達2億美元。Oatly是瑞典公司, 目標是令消費者由牛奶轉去飲用燕麥奶, 以代替牛奶, 減少蓄牧業污染, 產品由燕麥奶到雪糕都有。此外, 去年１２月投資到農業科技的名人還包括英國哈利王子妻子、修適士公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根（Meghan Markle），她投資了總部位於加洲的Clevr Brands，這間公司專門生產速溶燕麥奶。其產品只用有機或非基因改造的原料，包裝則是百分百可回收循環的材料。

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

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