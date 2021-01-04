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【大行點睇】新能源車補貼調整確定 國泰君安料發展強勁　比亞迪漲逾9%

股樓投資 17:14 2021/01/04

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國泰君安（2611）發表報告指，中國財政部、工信部、發改委及科技部四部委宣布，今年新能源汽車補貼將會在去年的基礎上，向下降低20%。四部委於去年4月已宣布，將新能源汽車補貼政策延長至2022年，該行稱補貼政策的大部分細節與去年宣布的細節相同。

該行稱，關鍵政策已在去年第四季整改，包括《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，相信隨著補貼的調整確定，估計今年以後新能源汽車的發展將更強勁。報告指，去年10月和11月的新能源汽車銷量均按年增長逾一倍，預計今年上半年有關趨勢將持續，行業投資評級維持「跑贏大市」。

該行又指，一般新能源補貼政策會於當年才宣布新的補貼標準，為車廠帶來不確定性，由於已經確定有關的補貼調整，有利於車廠推出有關車型，相信今年新能源汽車的發展預計更順利。比亞迪股份（01211）最新升9.35%，最新報222.2元，盤中高見224.6元；贛鋒鋰業（01772）升13.07%，最新報104.7元，盤中高見106元；恒大汽車（00708）亦升1.82%，最新報30.75元。

【延伸閱讀】2021展望：2021年 值得留意的10大新經濟股 請按【見下頁

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記者：溫藹紅
贛鋒鋰業（01772） 比亞迪股份（01211） 恒大汽車（00708） 汽車

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