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【四川地震】四川樂山犍為縣發生4.2級地震 暫未有傷亡人士

環球政經 17:54 2021/01/04

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據中國地震台網中心報導，中國四川樂山犍為縣境內發生4.2級地震，震動強烈，暫未有傷亡人士及財產損失的執告。

中心測定的資料顯示，於2021年1月4日上午10時58分，四川樂山犍為縣羅城鎮發生4.2級地震，震源深度13公里。據四川地震局的數據顯示，本次地震震中海拔454米，距犍為縣23公里，距樂山市30公里，距成都市130公里；震央所在羅城鎮，人口密度為527人/平方公里；犍為縣人口密度311人/平方公里，四川省平均人口密度170人/平方公里。

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不少內地網民指，當時樂山感受到地面有一刻的巨大震動，隨即平靜下來；部分位於成都的人士均表示，出現明顯的震動。

 

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責任編輯：潘曉豐

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